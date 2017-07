Crecieron más del 50% los créditos personales

Durante el primer semestre del 2017 los préstamos personales siguen siendo la línea de mayor expansión en los bancos, de acuerdo con la información que las entidades suministran al Banco Central (BCRA) y el informe del Grupo First, dedicado a dar servicios de asesoramiento financiero.



En este sentido, de acuerdo a la información sobre los saldos al 30 de junio de 2017 de los bancos y entidades financieras el stock de estos créditos tuvo un incremento del 2,97% en junio con respecto mayo. Mientras que el volumen de préstamos, hacia fines de junio, ascendió a $277.692 millones para el total acumulado, representando un crecimiento interanual del 56,54%, contra los $180.136 millones del mismo mes del año anterior.



Según consigna el informe durante esta primera mitad del año observan que esta alternativa de financiación ha sido la más uniforme en relación a su evolución y constante crecimiento.



"Como análisis de estos primeros 6 meses ya hemos mencionado varias causas que explican su comportamiento: gran variedad de alternativas por parte de las entidades en relación a la oferta, gran cantidad de demanda por parte del consumidor a la hora de endeudarse (sobre todo cuando apareció la medida precios transparentes y los consumidores prefirieron financiarse con esta línea dejando relegada a la tarjeta de crédito). Podríamos resumir este semestre mencionando que quizás haya sido para las entidades una de las alternativas más rentables y para el consumidor quizás la alternativa más confiable y práctica a la hora de tomar deuda", consignaron desde Grupo First.



No obstante, añadieron que a pesar del crecimiento semestral y mensual, esta evolución no se vio reflejado en el consumo por parte de los tomadores de préstamos. Por lo tanto, explican: "deberíamos aguardar para ver qué es lo que sucede en esta segunda mitad del año con variables como el periodo pre-electoral y su influencia sobre la confianza del consumidor por el lado de la demanda".