Luego de tres bajas consecutivas, el dólar subió dos centavos a $ 17,30

El mercado cambiario se mantuvo este martes expectante a la espera de definiciones en materia de política monetaria y datos inflacionarios. En este contexto, el dólar subió dos centavos este martes a $ 17,30 y cortó una racha de tres bajas consecutivas en agencias y bancos de la city porteña, de acuerdo al promedio que realizó ámbito.com.



De esta manera, el minorista se acopló al segmento mayorista, donde la divisa avanzó un centavo a $ 17,03, lo que le alcanzó para acumular su segunda alza consecutiva, en una sesión donde la moneda operó bastante estabilizada y con cierto equilibrio.



Operadores indicaron que, en las dos últimas ruedas, se realentizó el avance del tipo de cambio que sólo registró una suba de tres centavos respecto a los valores del viernes, en un claro contraste con los bruscos aumentos registrados en la semana anterior.



Durante la rueda, los mínimos se anotaron nuevamente con las primeras operaciones de la jornada en torno a los $ 16,995 pero un leve repunte de la demanda motivó una pequeña suba de la cotización que alcanzó máximos en los $ 17,05 poco antes de finalizada la primera parte de la sesión. La oferta estuvo algo más activa en el segundo tramo y generó un leve repliegue de los valores que se mantuvieron hasta el cierre oscilando entre los $ 17,02/17,03. En este contexto, el volumen negociado subió un 23% a u$s 592 millones.



Fernando Izzo, de ABC Mercado de Cambios, puntualizó que la oferta provino de liquidaciones de exportadores cerealeros que, aunque todavía a volúmenes cercanos a u$s 150 millones diarios, se espera que aún se incremente más, debido al aumento de la soja por pronósticos de clima adverso en regiones de EEUU que anticiparían menor cosecha". Este martes, la oleaginosa cotizó a u$s 373,05 la tonelada, luego de tocar un máximo de cuatro meses.



Además, añadió el especialista, "se detectaron ingresos de la divisa por bancos extranjeros, de parte de inversores que aprovecharon para liquidar en los precios más altos que se registran en el segmento mayorista desde el 5 de julio pasado sobre la figura $ 17. Sumado a esto, hay que tener en cuenta que las altas tasas de rendimiento que genera el peso argentino invertido en activos en letras emitidas por el gobierno nacional".



Al cierre, el Banco Central informará al cierre de los mercados si modifica la tasa monetaria de referencia, momentos después de que el Gobierno difunda la primera referencia de inflación nacional desde que asumiera en diciembre de 2015 con datos de los precios minoristas de junio.



Desde el Palacio de Hacienda se espera que el alza de los precios minoristas se ubique cerca del 1,2% (o menor), un porcentaje inferior del 1,3% de enero, 2,5% de febrero, 2,4% de marzo, 2,6% de abril y 1,3% de mayo.



En cuanto a la tasa de referencia (hoy en el 26,25% anual), el mercado esperaba que la autoridad monetaria continúe en las próximas semanas con una política monetaria contractiva debido a que la inflación subyacente se mantiene por encima del nivel objetivo del BCRA según indicaron desde Puente.



En tanto, el blue avanza cuatro centavos a $ 17,34. Por su parte, el "contado con liqui" rebotó ayer ocho centavos a $ 17,02 y el Bolsa cedió cinco centavos a $ 16,98.



En el mercado de futuros ROFEX, donde se operaron u$s 285 millones, el 50% fue en "roll-over" de julio a $ 17,21 para agosto a $ 17,518 con una tasa de 21,1%TNA. El plazo más largo operado fue noviembre, que cerró a $ 18,37 con una tasa implícita de 20,7%TNA.



Por último, las reservas del Banco Central finalizaron el viernes en u$s 48.568 millones, aumentando u$s 572 millones respecto al día hábil anterior.