Esperan que a corto plazo se regularice el pago a los trabajadores de Cotapa

"La empresa se comprometió a ir mejorando la entrega parcial de dinero", dijo el secretario general de filial local de la Asociación de Trabajadores de la Industria Láctea de la República Argentina (Atilra) Mario Mildenberger.



"El viernes pasado se realizó una asamblea en Cotapa por el atraso en el pago de salarios, que está motivada por la falta de producción de materia prima, que a su vez está estancada debido a los problemas con la reinstalación del gas", informó.



Indicó que en el encuentro se realizó un diagnóstico de situación y que la empresa se comprometió a ir solucionando el tema de los pagos y "a ir mejorando la entrega parcial de dinero", que se hace en forma semanal a los trabajadores.



"Hay problemas con el suministro de gas y se está trabajando con fuel oil, que es más engorroso, costoso, y se utiliza solo para salir del paso", explicó.

Según Mildenberger, "debido a eso se están perdiendo negocios y está disminuyendo la producción y, en consecuencia, no ingresa dinero para poder actualizar el pago de los salarios, que cada vez está más retrasados".



No obstante se mostró expectante: "Está previsto el ingreso de más materia prima en estos días, lo cual redundará en el aumento de la entrega parcial de dinero que se viene realizando a los empleados".



"Esperemos que haya una solución a corto plazo. La firma tiene alguna propuesta de trabajo a fasón, de leche en polvo y algo de larga vida, pero todo está todo atado a la reconexión del gas", agregó.



Dijo que "la última palabra la tienen las empresas proveedoras de gas, son dos a nivel nacional. El corte de gas se produjo debido a una deuda que la empresa mantiene con una de ellas". Y en tal sentido, destacó: "Como se fue a concurso, el juez dictamino que se reconecte el gas, ya que esa deuda no se puede pagar hasta que no finalice el concurso de acreedores".



(Fuente: APF)