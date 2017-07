Indican que Vaca Muerta duplicará su producción de gas y petróleo en 2018

Aunque se firmó un nuevo convenio laboral y el Gobierno fijó un precio estímulo a la producción de gas nueva, Vaca Muerta sigue sin despegar. En la zona, salvo el desembarco reciente de Tecpetrol, hay poca actividad nueva. Sin embargo, un estudio reciente muestra que -aún sin nuevas inversiones- la producción de gas y petróleo de ese yacimiento casi se duplicará el año que viene y triplicará en 2019.Así surge de un informe que elaboró la consultora especializada Wood Mackenzie. Esto es considerando los números de desarrollos actuales. En caso que broten nuevas inversiones, las cifras se pueden modificar para arriba.La mejora -de 56% en petróleo y 83% en gas- obedece a que los pozos están alcanzando mayor rendimiento que en años anteriores. Según Ernesto Díaz, country manager de Wood Mackenzie en el país, y Horacio Cuenca, director de Research de Upstream Latin America de la misma firma, las perspectivas de Vaca Muerta son muy positivas.Los especialistas creen que aún con los precios bajos del petróleo crudo a nivel mundial, Vaca Muerta puede ser rentable. El yacimiento posee cualidades para dejar ganancias a las compañías si el precio del barril de crudo oscila entre US$ 37 y US$ 39, según Díaz. El viernes, el petróleo cerró a US$ 44,2 (variedad WTI) y US$ 46,71 (variedad Brent). Si el petróleo se ubica en una franja de US$ 35-38 hacia 2020, la producción argentina es redituable.El entusiasmo de Díaz y Cuenca se basa en un estudio pormenorizado de Wood Mackenzie sobre las características técnicas y económicas de la riqueza no convencional en el suelo neuquino. "Vaca Muerta compara con los mejores play (desarrollos productivos) de Estados Unidos. Un pie cúbico (la unidad de medida de la industria petrolera) en Vaca Muerta vale más que en EE.UU", aseguran.Hay cuatro desarrollos en marcha -Fortín de Piedra, Loma Campana, El Orejano, Aguada Pichana- que, por si solos, posibilitarán un incremento sostenido de la producción. Para Wood Mackenzie, en 2019 se obtendrán 118.000 barriles diarios de petróleo (casi el doble que este año) y 19 millones de metros cúbicos de gas (más del tiple que en la actualidad).Argentina posee problemas de abastecimiento energético, ya que se debe importar gas para pasar el invierno. Aquí, algunos conceptos de estos especialistas, sobre la "joya" que el país atesora y que todavía no termina de brillar.-"Ya no hay dudas sobre si los pozos son buenos o malos. El tema geológico técnico muestra datos muy positivos".-"No hay problemas si se perfora menos, porque lo que está perforando ahora son pozos horizontales, cuyo rendimiento es muy superior. En gas, casi es el doble". Cabe recordar que esos pozos son los de mayor alcance."La productividad de Vaca Muerta va lentamente pareciéndose a la de Estados Unidos. En pozos de gas, vemos saltos de lo que se obtiene de 0,8 millones de pies cúbicos a 2 millones de pies cúbicos"."Hay una percepción del riesgo asociada con el país. Pero los pozos son muy buenos. Lo que le falta determinar es cuán rápido se podrá perforar en función de los intereses que vayan mostrando los inversores".