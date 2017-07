Los granos crecen con fuerza en Chicago por preocupaciones climáticas

Esto ocurrió luego de que el Departamento de Agricultura de ese país (USDA, por su sigla en inglés) definiera la semana pasada las superficies sembradas, al menos durante lo que resta del ciclo del ciclo de cultivo.



"Los mercados agrícolas operan firmes, extienden y consolidan la tendencia alcista desde fines de junio. Las renovadas preocupaciones en torno a la evolución climática en EE.UU. alientan masivas compras en el mercado", explicó en un informe la corredora de granos Zeni.



En ese contexto, la soja salta 2,73 por ciento, gana más de 9 dólares respecto al cierre del viernes y se cotiza a u$s 375,99 por tonelada.

"Los pronósticos comienzan a materializarse siendo que durante el fin de semana predominaron las altas temperaturas en Iowa y Minessota", añadió el trabajo de Zeni.



En lo que va de julio, los precios a cosecha acumularon ganancias de u$s 30 por tonelada.



"Un frente de aire cálido cubrió al oeste del cinturón agrícola durante el fin de semana. Bajan los perfiles de humedad en suelo en los estados de Iowa y Minessota, ambos relevantes en la producción nacional", añadió el trabajo.



Los pronósticos oficiales actualizados mantienen sus previsiones de condiciones secas y cálidas para los 6-10 días.



"En efecto, crecen las probabilidades de que los cultivos norteamericanos padezcan estrés hídrico y la fase de floración se vea interrumpida", agregó el informe de Zeni.



Por otro lado, el maíz mejora 2,35%, hasta los u$s 154,03 por tonelada.



Analistas deslizaron que se trata de la cuarta vez en 22 años que el clima puede deprimir la producción lo suficiente como para reducir los stocks de maíz.



"Agreguemos que este año no tenemos problemas en Brasil pero hay dificultades en China, Europa y Ucrania. Es lo que menos querían escuchar los fondos USA, vendidos en maíz y en soja. El clima está al mando y encontró a los fondos del lado equivocado. La incertidumbre climática, sobre todo en el oeste del Midwest, sigue brindando soporte al mercado", puntualizó el trabajo del blog Fullcampo.



En tanto, el trigo se contrae 0,72%, hasta los u$s 189,33 por tonelada.



"Este escenario es el que determina que el maíz alcance esta mañana el mayor precio en un año, y a su vez la soja abroche la cotización más elevada en siete meses. El trigo también sube. La variante de invierno sigue recibiendo el empuje del trigo de primavera y empiezan a aflojar las presiones a medida que la cosecha entra en la última etapa. Australia espera lluvias, pero no alcanzarían para revertir las consecuencias de la seca", añadió el trabajo.



Para Fullcampo, "el mercado reacciona ante datos de la CFTC que indican que los fondos están más vendidos de lo que se esperaba en el caso de los granos de la gruesa".



"Esa realidad, mezclada con pronósticos que no tranquilizan del todo, sólo puede llevar hacia arriba los precios", completa el informe.

Por otro lado, el USDA publicará el próximo miércoles sus estimaciones de oferta y demanda actualizada.