El dólar cerró casi estable a $ 17,28

El dólar inició la semana casi estable a $ 17,28 en agencias y bancos de la city porteña, lo que le permitió cortar una racha de dos bajas consecutivas, de acuerdo al promedio que realizó ámbito.com en un mercado más calmo en comparación con las sesiones anteriores.



De esta manera, el minorista se desacopló del Mercado Único y Libre de Cambios (MULC), donde la divisa mayorista subió dos centavos a $ 17,02 después de dos caídas en fila, en una jornada donde la oferta de dólares mantuvo acotado el movimiento de los precios e impidió que la suba fuera importante.



Los precios mínimos se registraron con las primeras operaciones pactadas en los $ 16,97, un piso que fue desplazado por el impacto de órdenes de compra que impulsaron subas escalonadas que los llevaron a máximos en los $ 17,07 cuando el dominio de la demanda prevaleció en el desarrollo de la sesión. En el último tramo, irrumpió una corriente de ventas originadas en ingresos desde el exterior que diluyó casi toda la presión compradora. En este contexto, el volumen negociado cayó un 3,4% a u$s 479 millones.



"Luego de la caída experimentada en los dos últimos días de la semana pasada, el dólar volvió a exhibir una tenue tendencia compradora que aproximó los precios al límite de los $ 17", destacaron desde PR Corredores de Cambio, al tiempo que indicaron que "sin que pudiera observarse un regreso de los días de mayor tensión cambiaria que derivaron en los picos máximos, la cotización volvió a encauzarse en un proceso de relativa firmeza que poco a poco aleja los valores de los niveles más bajos que tuvo la moneda durante el primer semestre del año".



Durante la rueda, la Cámara de la Industria Aceitera de la República Argentina (Ciara) y el Centro de Exportadores de Cereales (CEC) informó que la liquidación de divisas por exportaciones de granos repuntó un 35% interanual a u$s 606,77 millones durante la semana pasada. Mientras que, respecto a los cinco días previos, el ingreso del agro aumentó un 26,8%.



En tanto, el blue trepó diez centavos a $ 17,30 y volvió a superar al oficial después de nueve jornadas. Por su parte, el "contado con liqui" rebota 13 centavos a $ 17,07 y el Bolsa avanza cinco centavos a $ 17,08.



En el mercado de futuros Rofex, donde se operaron u$s 500 millones, el 50% fue pactado para julio a $ 17,25 con una tasa implícita de 26,1%TNA. El plazo más largo operado fue diciembre, que cerró a $ 18,62 con una tasa implícita 20,1%TNA.



Por último, las reservas del Banco Central finalizaron el viernes en u$s 48.568 millones, aumentando u$s 572 millones respecto al día hábil anterior.