CAME advirtió de las "mafias organizadas" que están detrás de la venta ilegal

La Confederación Argentina de la Mediana Empresa (CAME) aseguró que detrás de la venta ilegal existe "un sistema diseñado por mafias organizadas que desarrollan trabajo esclavo e informal"."Hay trata de personas en talleres clandestinos, en especial de inmigrantes carentes de documentación impedidos de ingresar en la formalidad laboral, contrabando, robo y piratería de mercadería, inseguridad, narcotráfico, competencia desleal y corrupción", subrayó la entidad en una jornada sobre venta ilegal, fraude marcario y piratería, llevada a cabo en la ciudad de Mendoza.Durante el encuentro, organizado la Federación Económica de Mendoza (FEM), la CAME y la Asociación Civil Antipiratería Argentina, el titular de esta entidad, Enrique Caride, afirmó: "No conozco ningún país del mundo que haya avanzado gracias a la ilegalidad".El objetivo del encuentro fue desarrollar estrategias para combatir estos flagelos que afectan a comercios y pymes de todo el país, y concientizar sobre las consecuencias que trae este fenómeno en los negocios legalmente establecidos, en los consumidores y en la economía en general.El último relevamiento del "Mapa de la Argentina ilegal" de CAME, estima que hay 662 saladitas y 86.728 vendedores informales a lo largo del país que movilizan más de $ 70.000 millones por año, y que el comercio irregular ascendió en mayo pasado a $ 5.958 millones.Desde 1996, la Oficina del Representante de Comercio de los Estados Unidos mantiene a la Argentina en la "lista de vigilancia prioritaria", y la Unión Europea identificó a La Salada como la feria ilegal más grande del mundo, emblema del comercio y la producción de mercadería falsificada.Al respecto, el presidente de la FEM, Adolfo Tripodi, reiteró su reclamo de "mayor control a la venta ilegal en la provincia", y advirtió que "esto implica competencia desleal con los comercios establecidos y perjudica al Estado".En 2012 la FEM presentó un proyecto en la Legislatura provincial para regular la instalación en la provincia de las "ferias de barata" que nunca fue tratado, y meses después, en 2013, la Salada llegó a Mendoza.En la actualidad, ésa feria sigue funcionando, sobre la Ruta 7 en la localidad de Santa Rosa, a unos 80 kilómetros al este de la capital provincial, sin la habilitación municipal correspondiente, aunque la Federación dijo que la feria fue emplazada hasta fin de mes para regularizar su situación.Por su parte, Caride destacó "la importancia de interactuar entre todos los sectores, público y privado, para atacar la venta ilegal en el país", y puso de relieve la necesidad de "concientizar a la población sobre lo que hay detrás de la venta ilegal en la Argentina".En ese sentido puso como ejemplo lo que sucede en el sector de comercialización de cigarrillos, donde en un reciente operativo se detectaron $ 25 millones en estampillas fiscales falsas.Con respecto al reciente operativo en La Salada, Caride señaló que está observando "compromiso político en el tema", y expresó que la "venta ilegal es igual a desempleo e inseguridad".Recordó también la existencia de una página web para formular denuncias en forma anónima en todo el país, a través de www.argentinailegal.com donde se pueden denunciar puestos de venta callejeros, "saladas", contrabando, falsificación, venta de mercadería robada, talleres clandestinos, trata de personas, trabajo esclavo y corrupción.