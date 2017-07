Importaciones de marroquinería aumentaron un 32% en 2017

De acuerdo a un informe de la la Cámara Industrial de las Manufacturas del Cuero y Afines (CIMA), medido en dólares, sin embargo, los valores no aumentaron en consecuencia sino que han disminuido.



Durante el primer semestre de 2017 las importaciones de marroquinería sólo llegaron a u$s 52.566.517, mientras que en el mismo período de 2016 habían sido de u$s 64.110.309. Esto representa una disminución del 18% en dólares frente a un aumento del 32,15% en unidades.



"Claramente, lo que se verifica es una maniobra de subfacturación por parte de los importadores que perjudica no sólo al sector marroquinero nacional, sino también al Estado, que deja de percibir recaudación y recursos", advirtió CIMA a través de un comunicado.



"El Estado debe actualizar los valores criterio, que son los que se usan como referencia para declarar en las importaciones. Estos han quedado muy desactualizados y permiten que importadores inescrupulosos puedan declarar artículos por valores mucho más bajos de los que tienen en el mercado, como está ocurriendo en la actualidad", advirtió el presidente de CIMA, Ariel Aguilar.



Por otro lado, Aguilar señaló que en el Sector del cuero hay gran preocupación por "una serie de políticas impulsadas por el Gobierno como las negociaciones de los tratados de libre comercio con México y la Unión Europea y la agilización de los trámites y controles en la Aduana para las importaciones, que solo parecen favorecer la llegada de productos manufacturados del resto del mundo". "Son señales que muestran un relajamiento de la administración del comercio exterior y la voluntad de que nuestro país aumente sus exportaciones de productos primarios agropecuarios a costa de resignar su industria", agregó.



Otro dato que surge del informe es que desde Diciembre desde 2015 la cantidad de importadores de artículos de marroquinería pasó de 406 a 760 en el año 2017. Esto implica que 364 nuevos actores comenzaron a importar mercaderías de este sector, mientras que durante este período han cerrado 50 fábricas y talleres y se han perdido más de 1.000 puestos de trabajo.