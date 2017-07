Alertan que "se profundizó" el déficit de cuenta corriente en primer trimestre

Así lo indica un informe de Ecolatina.



El saldo de cuenta corriente evidenció en la última década "un deterioro significativo" debido "a la pérdida de competitividad cambiaria", advirtió un informe de Ecolatina, e indicó que ese desequilibrio creció en el primer trimestre del año 40% interanual.



El estudio puntualizó que el saldo de la cuenta corriente en la última década pasó "de un superávit de 2,8% del PBI en 2006 a un déficit de 2,7% del PBI el año pasado".



"La persistente inflación en un contexto de dólar planchado profundizó el atraso cambiario en los primeros meses del año, lo que tuvo impacto en el saldo de la cuenta corriente", señaló la consultora. La cuenta corriente contabiliza las operaciones corrientes del país con el resto del mundo, y sus principales componentes son: el saldo comercial de Bienes, de Servicios, y de Rentas (utilidades de las empresas y pago de intereses).



El informe precisó, en base a las cifras oficiales del Indec, que el déficit de la cuenta corriente en el primer trimestre del año "alcanzó poco más de u$s 6800 millones, lo que significó un incremento de casi 40%" interanual convirtiéndose así en el mayor desequilibrio "de los últimos años para el período bajo análisis (tanto en términos del PBI como en millones de dólares)".



"De esta manera, tomando el acumulado de los últimos cuatro trimestres, el rojo de la cuenta corriente alcanzó 3% del producto", destacó. Según el análisis, la profundización del déficit en el primer trimestre del año estuvo explicada "por el deterioro del saldo de bienes y servicios y los mayores pagos (netos) de intereses".



"El deterioro de la cuenta de Bienes y de Servicios no es una novedad respecto de la tendencia que se venía mostrando en los últimos años, sobre todo teniendo en cuenta el contexto de profundización del atraso cambiario, mayor apertura comercial y recuperación de la actividad en los primeros tres meses de 2017", evaluó.



Para Ecolatina, "lo más novedoso tiene que ver con las mayores pérdidas de divisas por Rentas: u$s 3676 millones se pagaron al exterior en forma neta en los primeros tres meses del año, casi 28% más que en igual período de 2016".



"El déficit de cuenta Corriente suele verse como una demanda interna que supera la producción interna. Asimismo, el deterioro de la CC responde a un mayor ritmo de expansión de la inversión y el consumo respecto de la oferta local", explicó.



En ese marco, planteó que "un aumento del déficit es sostenible si y sólo si permite generar en el futuro un excedente para repagar el financiamiento externo recibido". La consultora consideró que "el uso de los recursos que hoy se obtienen del exterior parecen dirigirse más a la adquisición de bienes y servicios de consumo que a la de aquellos que potencian la capacidad de repago de la economía (ampliación de la capacidad exportable)" a lo que "se suma un creciente pago de intereses".



"Lo que sí es nocivo es aumentar las colocaciones de deuda en el exterior sin generar un salto exportador (de bienes y/o servicios)", concluyó.