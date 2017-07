AFIP fomentará las transacciones bancarias para compra-venta de propiedades

La Administración Federal de Ingresos Públicos (AFIP) desalentará la utilización de dinero en efectivo para comprar y vender inmuebles. Con este fin, utilizará dos herramientas: la reducción de la alícuota del impuesto al cheque para las operaciones inmobiliarias y la creación de una retención para aquellas transacciones que se hagan en efectivo en este sector.



Así lo informaron a un medio nacional fuentes del organismo que conduce Alberto Abad, donde además aclararon que dicha retención -cuya alícuota todavía no fue determinada- será a cuenta del pago de los impuestos de ganancias y de Bienes personales.



Las personas físicas podrán tomarlo a cuenta de Bienes Personales, mientras que las empresas podrán hacerlo a cuenta de este impuesto y de ganancias.



Por otro lado, Abad anunció que el Poder Ejecutivo dictará un decreto para reducir la alícuota del 0,6% del impuesto a los débitos y créditos en cuenta corriente, también para las operaciones inmobiliarias.



Las medidas se adoptan en el marco de la estrategia de bancarización y de combate a la evasión, en sintonía con la obligación para que todos los comercios y servicios vayan adoptando en forma progresiva el uso del posnet; en el caso de las inmobiliarias, la obligación regirá desde diciembre.



"El concepto de bancarizar los pagos está perfecto, porque es un disparate que para cualquier escritura la gente tenga que estar llevando bolsos con dinero en efectivo; a nosotros nos daría mucho más seguridad y sería más cómodo para hacer las operaciones inclusive en las escribanías", sostuvo el presidente del Colegio de Escribanos de la Ciudad de Buenos Aires, Carlos Allende.



De todos modos, opinó que, en el caso del impuesto al cheque "no debería haber una rebaja, sino una eliminación de la alícuota" y consideró que la idea de la retención con pago a cuenta, no es positiva, "porque después esos pagos a cuenta desaparecen y generan cargas adicionales para el contribuyente".