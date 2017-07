La venta de autos de lujo creció más del 80% en el primer semestre

Importadores del segmento de vehículos premium aseguraron hoy a Télam que en los primeros seis meses del año se patentaron 4.500 automóviles de lujo, o de alta gama, contra 2.450 del mismo período del 2016, lo que representa una suba interanual superior al 80%.



El segmento premium está representado por marcas extranjeras que comercializan automóviles y utilitarios deportivos con precios que oscilan entre los US$ 50.000 y los US$ 250.000, dependiendo del nivel de equipamiento de cada modelo.



En los primeros seis meses del 2017, la marca Audi vendió 1.625 unidades contra 922 del mismo período del 2016 (+76%).



Según Conrado Wittstatt, gerente general de Audi Argentina, "el segmento de los autos premium crece porque todavía existe una demanda retenida que abarcó desde el 2014 hasta el 2016, año en que el gobierno normalizó la importación de automóviles extra zona".



Wittstatt puntualizó que los movimientos que está experimentado el dólar "pueden influir (en este segmento) en la medida que se produzcan variaciones violentas. Pero después de alguna turbulencia, la demanda se acomoda y los precios se estabilizan", acotó.



Otras marcas que integran este segmento también tuvieron crecimientos significativos durante el primer semestre del año.



Según datos de Acara, entidad que reúne a los concesionarios de todo el país, los importadores del pequeño vehículo Smart vendieron 182 unidades entre enero y junio de este año, lo que significó un aumento del 193% con respecto al mismo semestre del 2016.



Por su parte, Porsche alcanzó 90 patentamientos, un 462% más que el primer semestre del año pasado y la marca de lujo Jaguar comercializó 10 unidades en el primer semestre, lo que representa una suba del 800% comparada con el mismo período del año pasado cuando había vendido una sola unidad.



Ignacio Pierrez, gerente general de Volvo, señaló que "el mercado premium argentino es el tercero en importancia dentro de Latinoamérica después de Brasil y México.



"Estimamos para este año un nivel de ventas por encima de las 12.000 unidades. En nuestro caso, vamos a facturar unas 400 unidades, lo que representa un alza de más del 100% con respecto al 2016", aseveró.



En tanto, Gustavo Castagnino, director de Relaciones Institucionales de Mercedes Benz Argentina, comentó que "nosotros esperamos un mercado premium de 11.000 unidades en el que esperamos vender unos 300 autos por mes, aproximadamente, lo que sumaría 3.600 vehículos".



El directivo señaló que "el 2106 fue un año 'incompleto' por la falta de stock, sobre todo en los primeros meses, pero este panorama se fue normalizando con el tiempo. El incremento previsto por Mercedes-Benz para 2017 con relación al año pasado está en el orden del 84%. Esta es una muestra más de la confianza que están dando los clientes de este tipo de vehículos en la recuperación del país".



Castagnino dijo también que "vamos a incrementar la oferta de modelos en el segundo semestre con el Clase E Coupé y el C 63s Coupé AMG, vehículos de gran categoría que se suman al SLC 43 AMG, el Clase E Sedán y GLC Coupé".



Hernán Amenábar, gerente general de Ditecar, la importadora de las marcas Land Rover y Jaguar, comentó que "este año vamos a vender más de 300 unidades entre las dos marcas contra 120 unidades que comercializamos en 2016".



"Considero que el segmento premium va a superar las 12.000 unidades dentro de un cambio económico profundo que está viviendo el país donde se observan medidas económicas que van por la dirección correcta", añadió Amenábar.



El directivo agregó que, en base a las expectativas que genera el mercado automotor argentino, "Ditecar tiene prevista una inversión de US$ 14 millones para construir un centro integral de servicios de 4.000 metros cuadrados en la zona de San Isidro, así como también centros de ventas en Mendoza, Rosario y Córdoba".