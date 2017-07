El dólar cerró la semana bajando 9 centavos

Este viernes, el dólar se desinfló otros nueve centavos y cerró a $ 17,29, en agencias y bancos de la city porteña.



En tanto, la divisa mayorista de bancos cedió 12 centavos a $ 17, ante un sostenido nivel de órdenes de venta, afirmaron en el mercado, por lo que durante la semana acumuló un alza de 35 centavos. El Banco Nación, a su vez, cerró el tipo de cambio para la transferencia por debajo de $ 17, a $ 16,98.



A igual que la segunda parte de la rueda del jueves, fue una jornada con marcada fluctuación y volatilidad, donde el tipo de cambio "se acomodó en un nivel inferior por la persistencia de la oferta", explicaron en el mercado. El máximo del día se ubicó en $ 17,08 y el mínimo en $ 16,90. El volumen total operado en cambios subió un 5% a u$s 496 millones.



"El dominio en el desarrollo de la sesión se alternó entre la mayor afluencia de divisas y un renacido apetito por tomar posiciones en moneda extranjera, situación que volvió a generar cambios de tendencia y saltos en la cotización", describió el analista Gustavo Quintana.



Tras tocar su mayor valor en el día ($ 17,08), el surgimiento de nuevas órdenes de venta empujaron hacia abajo al tipo de cambio llevándolo a tocar un piso de $ 16,90 en los momentos de mayor intensidad de la oferta. Pero la demanda se recompuso parcialmente en la segunda parte del día y permitió una recuperación de los precios que por instantes volvieron a superar la barrera de los $ 17, sin poder sostenerse en ese rango hacia el final de la sesión, contaron en las mesas de operaciones.



Ya sobre la hora del cierre, los exportadores volvieron a la escena y otra vez vendieron e hicieron ceder el valor de la divisa, agregaron.



"Se estima que se habría fijado un piso en la figura de $ 17, precio que le queda bien a los exportadores por ahora y que al importador no lo impacta mucho, porque sabía del atraso cambiario, que comenzó a actualizarse el 18 de mayo", impulsado por la crisis política desatada en Brasil, comentó Fernando Izzo, de ABC Mercado de Cambios.



Estas dos bajas consecutivas del dólar mayorista, dan alivio al Banco Central, que en la rueda volvió a incrementar en el mercado secundario la tasa de la Lebac, hasta el 26,1%, desde el 25,8% del jueves.



La baja experimentada en las dos últimas ruedas de la semana sirvió para moderar la suba que el tipo de cambio experimento en la que acaba de finalizar. El estímulo operado a partir de los altos niveles alcanzados por el dólar para la reaparición de la oferta en el mercado sirvió para corregir parcialmente su evolución, pero de todos modos lo mantiene en un rango no muy lejano a los máximos históricos alcanzados a media semana en un contexto de cambios bruscos que todavía no permite hacer proyecciones con mediana certeza para los próximos días, remarcó Quintana.



Mientras tanto, el blue descendió cinco centavos a $ 17,20, y se mantuvo por debajo del oficial por novena jornada consecutiva (en la semana, sin embargo, acumuló un alza de 36 centavos o +2,1%). Por su parte, el "contado con liqui" subió 30 centavos a $ 16,94 (- 2 centavos este viernes) y el Bolsa se disparó 38 centavos a $ 17,03 (-1 centavo en la rueda).



En el mercado de futuros del dólar, se operaron u$s 355 millones de los cuales el 46% fue al mes de julio ($ 17,26), con una tasa del 25,08%. El plazo más largo operado fue diciembre, que culminó a $ 18,56, con una tasa implícita de 19,19%TNA. Los plazos cayeron en promedio hasta unos 9 centavos en todos los vencimientos.



Por último, las reservas del Banco Central finalizaron en u$s 48.568 millones, aumentando u$s 572 millones respecto al día hábil anterior.