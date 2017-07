"Estamos muy tranquilos con los movimientos del dólar", afirmó Dujovne

El Ministro de Hacienda, Nicolás Dujovne, mantuvo hoy una reunión bilateral con su par de Finanzas del Reino Unido, Philip Hammond. El encuentro se desarrolló esta mañana, en el marco de la decimosegunda Cumbre de Líderes del G20 que se está celebrando en Hamburgo, Alemania.Desde la cumbre del G20, el ministro de economía Nicolás Dujovne minimizó la suba del dólar en Buenos Aires. El funcionario está convencido de que "el tipo de cambio cada día va a influir menos en la formación de precios". El fue uno de los que estuvo presente en la reunión de líderes de la cumbre. Contó que, en su discurso, el presidente Mauricio Macri llamó a que "el mundo tome nota de la situación de Venezuela, donde no se respetan los derechos humanos"."Así como estuvimos tranquilos cuando el cambio se apreciaba, estamos muy tranquilos en momentos en que el tipo de cambio se movió del otro lado", precisó.Con respecto al alza de 7% que experimentó el dólar en el año, el ministro descartó que genere más inflación. "Si no debería generar entonces deflación cuando va para abajo. El tipo de cambio cada vez va a influir menos en la formación de precios. Vamos a ese esquema". El Gobierno quiere ir evidente a una desdolarización de la mentalidad empresarial argentina. "La institucionalización del mecanismo es fundamental para que las compañías piensen en sus balances en moneda local. La única manera de institucionalizarlo es estar siempre muy tranquilo. Tenemos una posición. No hay motivo para preocuparse cuando el tipo de cambio se mueve", dijo Dujovne.Según él, "el comercio es una fuente de oportunidades. Insertándose inteligentemente en el mundo uno logra crecer más. Aislarse del mundo tiene resultados muy nocivos para la generación de empleo, la productividad y los salarios reales".La agenda del G 20 es una prerrogativa de la presidencia y todos se acercan a la delegación argentina para consensuar sus ideas. La educación, el desafío de las tecnologías en la reducción del trabajo, la robotización, el trabajo esclavo, el entrenamiento de personal serán los temas que Argentina quiere incluir en su agenda."Estamos en pleno proceso de definición de las prioridades del G20 argentino, en donde vamos a mantener en buena medida el trabajo que se viene llevando a cabo en las reuniones previas. Pero nos vamos a enfocar en los temas que queremos priorizar para adelante y uno de ellos es el futuro del trabajo", dijo Dujovne.La robotización va a ser parte de la agenda argentina. "El mundo está en medio de una revolución tecnológica como hace mucho tiempo que no se ve. Eso genera muchísimos desafíos e incertidumbre. Hay una necesidad de dar respuestas nuevas. Los Estados tienen que dar una respuesta mancomunada. En ese contexto, la educación juega un rol clave, el reentrenamiento laboral, de lucha contra la desigualdad. Pensamos que existe un riesgo muy grande de confundir la irrupción de las nuevas tecnologías como un evento generado por la globalización y que eso lleve a cerrar el comercio", dijo."Otra prioridad que estamos percibiendo y que Argentina va a recoger para su G20 tiene que ver con el déficit de infraestructura que se está generando en el mundo. Para eso necesitamos políticas específicas que tienen que ver con el financiamiento de la infraestructura. Los organismos multilaterales juegan un papel fundamental", aseguró el ministro.Un periodista le preguntó si la candidatura de Cristina Kirchner inquieta a los inversores."Hay que preguntárselo a los empresarios. Nosotros pensamos que es una fuerza política más de alcance local, se limita a ser una fuerza con presencia regional en la provincia de Buenos Aires y Santa Cruz no hay nivel nacional. Vemos con optimismo el proceso electoral". Fuente: (Clarín).-