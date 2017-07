Foto: Empleados de metalúrgica realizan medidas de fuerza por atrasos en pagos Crédito: El Argentino

Tras haberse llegado a un acuerdo en marzo pasado en la Delegación de Trabajo local, entre el dueño de la empresa Sergio Feriozzi, la Unión Obrera Metalúrgica (UOM) y los 30 empleados de la planta, sobre un plan de pago por quincenas atrasadas, la empresa volvió a producir, hasta ahora.



Urbanotec, es una empresa familiar y de capitales nacionales, que se especializa en el desarrollo y construcción de naves industriales a partir de columnas y vigas metálicas.



Esta semana los empleados volvieron a parar la producción en la fábrica metalúrgica ubicada en el Km 55 de la RN 14, al denunciar "incumplimiento en el plan de pago" establecido entre las partes en el mes de marzo.



La medida se toma por la falta de pagos de la primera y segunda quincena de junio, aguinaldo, vacaciones correspondientes período 2016 y retroactivos desde el mes de abril correspondiente al convenio de paritarias de este año", explicó al diario El Argentino el delegado de planta de la UOM Juan Menoni.



"Tras la audiencia mantenida a principio de marzo en la Delegación de Trabajo de Gualeguaychú el (presidente de la planta es Sergio Feriozzi) se había comprometido a ir regularizando la deuda salarial para cancelarla en mayo, pero lo que vemos es que la deuda es cada vez mayor", resaltó Menoni.



"Hoy nos están debiendo, dependiendo la categoría de cada operario, un promedio de 25 a 30 mil pesos por trabajador", agregó.



Menoni, aseguró que "Feriozzi se comunicó con el secretario gremial de la UOM "Gualeguaychú", Gustavo Carro y le prometió que el viernes iba a pagar una quincena adeudada y el aguinaldo. El empresario nos pidió que acompañemos la situación, sabemos que el contexto es complicado, pero se había comprometido a pagar una quincena adeudada por semana. Luego comenzamos a ver que pasaban quince días y recién nos abonaba una quincena, entonces la situación no da para más. El último pago que recibimos fue para el Día del Padre, que nos dio 1500 pesos a cada uno, luego saldó el mes de mayo, pero nos debe los aumentos que son retroactivos, más el aguinaldo. No sé qué es lo que van a hacer en la empresa, pero así no podemos seguir más".



En tanto adelantó que para el viernes "sino hay novedades de pagos vamos a armar una marcha hacia la delegación de Trabajo".