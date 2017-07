El mercado local de granos sigue estable con la soja a 4.000 pesos la tonelada

El jueves, desde temprano los tradicionales compradores en el recinto de la Bolsa de Comercio de Rosario (BCR) repitieron la oferta de $ 4.000 en condición contractual para la soja.



En el Mercado a Término de Rosario (Rofex) se negociaron 3.120 toneladas de la oleaginosa, de las cuales 1.830 correspondían al vencimiento en noviembre de 2017, cuyo ajuste fue de u$s 255,5 la tonelada.



Respecto del trigo en condición cámara se estabilizó en $ 2.700 la tonelada en condición contractual mientras que la entrega diferida en agosto se ubicó sin cambios en u$s 163, subiendo u$s 2 en el mes de septiembre.



Los valores de la próxima cosecha arrancan en noviembre-diciembre con una oferta de u$s 170 la tonelada y sube a u$s 175 con proteína 10,5 % y Ph 78 en las posiciones full diciembre.



En enero hubo ofertas desde u$s 170 y tocan los u$s 175 la tonelada según puerto de descarga y calidad.



El mayor valor de maíz lo presentó en Punta Alvear y San Lorenzo del Gran Rosario con $ 2.400 la tonelada por la mercadería grado 2 con descarga que activó las negociaciones.



Dentro de las posiciones diferidas, los ofrecimientos de compras por el cereal con entrega en agosto-septiembre se recuperaron a u$s 140 la tonelada, mientras que full octubre se ofreció a u$s 140.



Para la próxima cosecha las ofertas comienzan con u$s 150 desde marzo y se extienden hasta mayo; en junio-julio la mejor oferta se ubicó en u$s 148 la tonelada.



En el mercado de Chicago los futuros cerraron con saldos dispares: La soja en alza por compras de fondos.



Al principio del día los futuros de soja siguieron la tendencia de los demás granos, pero terminaron con leves subas productos de compras al final de la sesión.



El maíz ajustó en baja presionados por las mejoras en las condiciones de los lotes sembrados con este cereal relevados por el Departamento de Agricultura de Estados Unidos (USDA) el miércoles que sorprendieron al mercado, según la BCR.



En tanto, el trigo concluyó en terreno negativo este jueves por toma de ganancias después de alcanzar máximos que datan de varios años atrás.



La en Chicago soja anotó su décima suba al hilo: ganó 0,5% a u$s 360,37 la tonelada, el trigo se hundió 3,7%, en cambio, el maíz cedió un 0,4% a u$s 149,70 la tonelada.