El dólar bajó dos centavos: cerró en $ 17,38

Ésa es la duda que queda entre los operadores tras el cierre en baja de este jueves, en el que el dólar descendió dos centavos a $ 17,38 en agencias y bancos de la city porteña, por la reaparición de la oferta privada.



El billete siguió el recorrido del Mercado Único y Libre de Cambio (MULC), donde la divisa estadounidense cedió cinco centavos a $ 17,12 y cortó una racha de nueve subas consecutivas, en la que acumuló un avance de 99 centavos debido a la incertidumbre que despiertan las próximas elecciones legislativas.



Operadores señalaron que la caída del mayorista se produjo por la aparición de fuertes órdenes de venta de entidades privadas en una jornada que tuvo una marcada volatilidad con cambios de tendencia abruptos y una significativa amplitud entre máximos ($ 17,37) y mínimos operadores ($ 17,07). Los exportadores participaron con algunas partidas para deprimir aún más el precio del dólar al final de la jornada.



Sebastián Centurión, analista de ABC Mercado de Cambios, indicó en diálogo con ámbito.com en la rueda "surgió primero una orden de venta de un banco privado -que podría haber sido de hasta cerca de u$s 20 millones- a la que luego se fueron sumando otros oferentes a medida que el tipo cambio mostraba tendencia a la baja". Añadió que "el mercado evalúa un techo en torno a $ 17,20, aunque no está claro si es de manera momentánea".



Asimismo, desde PR Corredores de Cambio, destacaron que "los buenos niveles alcanzados por el tipo de cambio parecieron estimular el resurgimiento de los ingresos que colaboraron para desandar la racha alcista de los últimos días", al tiempo que agregaron que "las próximas jornadas permitirán apreciar con mayor nitidez el rumbo y la evolución del dólar en el plano doméstico y confirmar si lo de hoy fue una corrección técnica esperada por los analistas del mercado o si por el contrario fue una pausa en un proceso de subas que continuará más adelante". El volumen operador cedió un 14% a u$s 471 millones.



En este contexto, el Banco Central aprovechó para recortar el incremento de la tasa de Lebac al 25,8% en el mercado secundario, tras haberla llevado el miércoles al 26%, aunque aún está por encima de la última licitación de letras del 18 de junio (en la que cerró a 25,5%).



Hacia adelante, el economista del Centro de Estudios Económicos del Sur (Cesur), Amilcar Collante, comentó que la autoridad monetaria "debería subir la tasa de Lebac en el mercado secundario como primera medida para frenar la abrupta dolarización y en el caso extremo, salir a vender divisas; porque en definitiva el problema no es el avance del dólar sino la forma en que se está dando este proceso".



Por último, como factor externo, Collante sumó la suba de tasas (al 2,37%) para los bonos a 10 años en EEUU al considerar que "la plaza cambiaria también está siendo impactada por ese incremento debido a que se encarece el financiamiento externo en dólares".



Desde la banca de inversión Puente, por su parte, indicaron que "el tipo de cambio se ha visto afectado particularmente por la dolarización de carteras de cara a las elecciones legislativas (de octubre), y ante la mayor inestabilidad política en Brasil" y señalaron que "la volatilidad en el peso continuará al menos hasta las PASO (elecciones primarias de agosto), donde se conocerá con certeza la intención de voto de la población; contexto en el que luce adecuado sobreponderar posiciones dolarizadas de baja a media duración".



Mientras tanto, el blue avanzó cuatro centavos a $ 17,25, y se mantuvo por debajo del oficial por octava jornada consecutiva. Por su parte, el "contado con liqui" avanzó ayer 25 centavos a $ 17,09 y el Bolsa se disparó 34 centavos a $ 17,17.



En el mercado de futuros del ROFEX, donde se operaron u$s 655 millones, casi la mitad fue en "roll-over" de julio a $ 17,339 a agosto a $ 17,63 con una tasa de 19,8%TNA. El plazo más largo fue diciembre, que cerró a $ 18,70 con una tasa de 19,45%TNA. Los plazos -que primero subieron unos 25 centavos y que luego bajaron- quedaron a un promedio de 4 centavos menos que en la víspera.



Por último, las reservas del Banco Central aumentaron u$s 32 millones hasta los u$s 47.793 millones. (Ambito)