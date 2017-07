La producción agrícola alcanzaría un récord de 137 millones de toneladas

La producción agrícola del ciclo 2016-2017 llegaría a 137 millones de toneladas, con un aumento del 9,7% respecto del ciclo previo y alcanzaría un nuevo máximo histórico, mientras que en el año bajaron las exportaciones agroindustriales, según IES Consultores.El informe de Investigaciones Económicas Sectoriales (IES) destacó el fuerte aumento de la cosecha de trigo, maíz y girasol en contraposición con la merma en la cebada y en la soja.Al respecto, el Panorama Agrícola Semanal (PAS) de la Bolsa de Cereales porteña destacó los inconvenientes para la recolección de soja."La mayor parte de la región agrícola ha finalizado la recolección de cuadros de soja, no obstante, el progreso intersemanal de cosecha es de tan solo 0,2 puntos porcentuales, elevando el área recolectada al 98,9 % de la superficie apta", sostuvo el PAS.Expresó que "asimismo, las lluvias registradas durante los últimos días en sectores del sur de Córdoba, La Pampa y en el oeste, centro y sudoeste bonaerense, interrumpieron la recolección de cuadros y agravando el panorama en la etapa final de la campaña"."Bajo este escenario, y teniendo en cuenta que aún restan recolectar unas 190.000 hectáreas para concluir el ciclo, es probable que a medida que la cosecha retome su actividad durante las próximas semanas, una parte de dicha superficie pase a pérdida", añadió el análisis.Pese a esto, el PAS consideró que "la favorable evolución del rinde medio nacional permite sostener la proyección de producción en 57.500.000 de toneladas para la campaña en curso".En tanto, el reporte del IES señaló que "en los primeros cinco meses de 2017, las exportaciones verificaron una merma en valores y en cantidades a pesar del volumen récord cosechado en el ciclo 2016-2017"."La merma se produce debido a que en 2016, los productores se deshicieron de los stocks retenidos de las últimas campañas (cuando eran afectados por la aplicación de restricciones a la exportación), situación que ayudó a alcanzar exportaciones récord el año pasado", añadieron los especialistas de IES.Consignaron que "las exportaciones cayeron, en el acumulado a mayo, un 7,6% en volúmenes y un 3,7% en valores respecto del mismo período de 2016".Las ventas externas en valores totalizaron u$s 10.455 millones en el período analizado, con un volumen despachado de 35,8 millones de toneladas.La participación de las exportaciones del sector agrícola en el total de "nuestro país llegó al 45,7% en el acumulado a mayo de 2017, porcentaje inferior al 48% registrado en igual período del año 2016. De todas formas, el sector agroindustrial continúa siendo el más importante en el comercio exterior argentino", manifestaron.En 2017, la India fue el principal destino de las exportaciones agrícolas del país en valores, con una demanda de u$s 1.026 millones y una participación del 9,8%, seguido por Vietnam (9,7%) y por China (9,2%).Mientras, en volúmenes, Vietnam fue el primer comprador con el 11,8% del total, seguido por Brasil (8,6%), Argelia (8,5%) y Egipto (5,9%).Para Alejandro Ovando, director de IES Consultores "las perspectivas para el ciclo agrícola 2017-2018 plantean un escenario favorable para el sector que continuará recibiendo inversiones y seguirá apostando a la rotación de cultivos".