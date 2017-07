Langostas: Explican por qué no llegarían a Entre Ríos y pueden ser controladas

Sin condiciones climáticas

La invasión de langostas no sólo ocupa los campos de Santiago del Estero, también Chaco está envuelto en esta problemática y preocupa a los productores y a las autoridades las cosechas y los suelos.El presidente de la Sociedad Rural de Chaco, Enrique Santos, dijo a Cadena 3: "La situación es bastante grave, esta vez vienen de Paraguay, no de Santiago del Estero. Y creen que esto puede llegar hasta Catamarca".El Ministerio de Producción de Chaco informó que las mangas de langostas detectados en la zona Norte y Oeste del Chaco, que informen sobre la presencia de los insectos a fin de monitorear, controlar y prevenir posibles daños.Desde la cartera productiva aseguraron que hasta el momento no se registraron daños en los campos por la época del año y"Por ahora no producen daño,. Esa es la parte más brava, y más si empiezan con la siembra de girasol y continúa el clima cálido", explican.Desde el Gobierno provincial, detallaron que son mangas que emergen en esta época del año, dondeHasta el momento se han detectado dos focos en territorio provincial, los cuales fueron correctamente fumigados con avión.

Evitar que desoven

Sociedad Videos muestran gran invasión de langostas en Chaco y Santiago del Estero

Por su parte el director Regional del Servicio Nacional de Sanidad y Calidad Agroalimentaria (Senasa) Enrique Orban detalló que la logística con la cual".Orban adelantó que el lunes podría realizarse en Buenos Aires una reunión a fin de coordinar estrategias con autoridades de Chaco, Santiago del Estero y Santa Fe, a la que se sumarían funcionarios de Córdoba, La Rioja y Catamarca, ya que de darse las condiciones climáticas favorables para el insecto, también se verían afectadas.

No llegarían a Entre Ríos

Dirección de las mangas

"Todo indica que las langostas no irán hacia Entre Ríos", afirmó ala licenciada en Biodiversidad, Daniela Vitti, del INTA Reconquista."Estamos haciendo un intenso trabajo en conjunto con Senasa y los monitoreos indican que esta plaga, que son ejemplares de langosta migratoria y su nombre científico es schistocerca cancelata, no van hacia el sur o el este, sino todo lo contrario, van hacia el norte u oeste", explicó Vitti."Estas mangas de langostas afectan más que nada una parte del norte de Santa Fe, Chaco y Santiago del Estero", apuntó la licenciada en Biodiversidad y agregó: "".Si bien Vitti indicó que no tienen previsiones hacia dónde irán, aseguró que "se dirigen bien al oeste o sea para Santiago del Estero o hacia el norte que sería Chaco. Pero no al sur o al este".Por último, la profesional del INTA afirmó: "".