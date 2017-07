El dólar sigue en alza: cerró en $ 17,40

El nivel alcanzado, por el momento, parece no preocuparle al Banco Central, que se mantuvo al margen de las operaciones.



Donde sí volvió a aparecer la mano de la autoridad monetaria, fue en el mercado secundario en el que dispuso un nuevo incremento en la tasa de la Lebac (la licitación mensual será el próximo 18 de junio) y la llevó por encima del 26% anual, dijeron operadores a ámbito.com, desde el 25,8% del martes.



De esta manera, el billete oficial ya acumula desde el jueves pasado un incremento de 72 centavos (+4,1%), ante exaltado apetito por la divisa, cuyo precio no vislumbra un techo en el corto plazo.



En el mercado mayorista, en tanto, la divisa estadounidense cruzó la barrera de los $ 17 por primera vez y saltó 23 centavos a $ 17,17, sin que participe el Banco Central, tanto directa, como indirectamente.



"La banca oficial siguió sin intervenir, mientras que la liquidación se mantuvo otra vez al margen", explicaron operadores a este medio.



Tras la fuerte suba del martes -algo atípico para un feriado en EEUU, donde baja considerablemnte el volumen- se esperaba una mayor respuesta de los exportadores en general, que venían postergando sus liquidaciones. Pero no sucedió.



"El agro arrancó vendiendo cuando el dólar había pasado la marca de $ 17,05 en los primeros tramos del mercado, pero se retiraron al ver que no paraba la suba, que llegó a un máximo de $ 17,17, debido a que volvieron los demandantes del de la divisa para seguir tomando coberturas en moneda extranjera, para sus exposiciones en pesos". explicó Fernando Izzo, de ABC Mercado de Cambios.



El Relevamiento de Expectativas de Mercado (REM) de junio, elaborado por analistas locales y extranjeros y coordinado por el Banco Central (BCRA), prevé que el tipo de cambio nominal para fin de año estará en $ 17,80.



En lo que hace a las expectativas la tasa de política monetaria (centro del corredor de tasas en pesos de las operaciones de pase a 7 días), la previsión para julio de la tasa de interés se ubicó en 25,50%, 0,5 puntos porcentuales por encima del valor esperado un mes atrás para el mismo período (constituyendo la quinta revisión consecutiva al alza).



Esto significa que los participantes del REM esperan que la tasa de política monetaria se reduzca durante julio respecto de los valores de junio (26,25%). Se pronostica una disminución gradual, a medida que se avance en el camino de la desinflación, hasta un valor de 22% para fin de año, la misma cifra prevista en el relevamiento de mayo.



Para el economista Gustavo Ber, el "reacomodamiento de la divisa, en busca de recortar el atraso cambiario, podría demorar la reducción de tasas del Banco Central, dado que además la desaceleración de la inflación transita a menor ritmo, lo cual podría abrir espacio al carry trade tras dos meses adversos".



Mientras tanto, el blue asciende 21 centavos a $ 17,17 y se mantiene por debajo del oficial por séptima jornada consecutiva.



Por último, las reservas del Banco Central cayeron el martes u$s 59 millones hasta los u$s 47.760 millones.