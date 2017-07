AFIP anunció que Netflix y Spotify comenzarán a pagar impuestos nacionales

La Administración Federal de Ingresos Públicos (AFIP) informó que las plataformas digitales Airbnb, Netflix y Spotify comenzarán a pagar impuestos en la Argentina.Lo anunció el titular de esa agencia, Alberto Abad, ayer en una conferencia de prensa que dio en una visita oficial a la provincia de Córdoba."Desaparece la intermediación, y el que junta a las dos puntas hace un gran negocio. El canal de cable que compite con este servicio paga impuestos, ¿por qué no una plataforma?", cuestionó públicamente el funcionario del Gobierno nacional.Abad habló de "economía colaborativa", en la que el oferente y el demandante se unen sin intermediarios. "Airbnb no posee inmuebles, pero alquila millones de inmuebles en todos los centros de veraneo; Facebook no crea contenidos, Netflix no usa cables, UBER no posee vehículos, Alibaba no posee inventarios y Whatsapp no es una telefónica. Es la desmaterialización total de la economía, y esto trae problemas para los esquemas normativos", indicó.E insistió sobre el tema. "Desaparece la intermediación, y el que junta a las dos puntas hace un gran negocio. El canal de cable que compite con este servicio paga impuestos, ¿por qué no una plataforma?", se preguntó Abad. "Desde nuestra visión, el elemento que une todo esto es la desmaterialización de la base imponible. ¿Dónde le cobramos a Netflix? ¿Dónde le cobramos a UBER? ¿Dónde le cobramos a Airbnb? Esto tiene un impacto fundamental en el financiamiento de los países, y el financiamiento está asociado a la calidad de vida de los ciudadanos. No es un tema menor", justificó.El fisco ordenará a las tarjetas de crédito a que oficien de agentes de retención.Según publicó La Nación, es muy probable que "la AFIP establecerá que las tarjetas (por las cuales se compra este servicio) deberán recibir de Netflix un adelanto a cuenta de obligaciones tributarias por la venta de servicios. El impuesto más importante sería el IVA, que tributa una tasa del 21%".Lo que aún no está claro es cuánto deberán pagar las empresas y si ese tributo impactará en el valor que pagan cada mes los cientos de miles de usuarios argentinos que consumen estos productos.