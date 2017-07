Escalada del dólar: "No hay de qué preocuparse", afirmó Macri

El presidente Mauricio Macri pidió que "los argentinos no se preocupen por el dólar" y, en cambio, llamó a mirar cómo "bajar la inflación", así como también anunció que a fin de año propondrá "un nuevo sistema tributario" para reducir impuestos para que "se recaude menos de más gente"."El dólar flota: sube y baja. Hace un mes hablábamos de lo bajo que estaba. No me preocupa. Claramente, esto beneficia a las economías regionales, a la generación de empleo. Si sucede, es porque hace a un equilibrio en la economía. No hay de qué preocuparse", sostuvo el mandatario.El dólar alcanzó durante la jornada del martes un nuevo récord de 17,18 pesos, lo cual genera más presión sobre los precios y pone en riesgo las proyecciones de inflación del Banco Central.En diálogo con Cadena 3, el jefe de Estado intentó tranquilizar a la población, aunque reiteró que "por lo que hay que preocuparse es por bajar la inflación, por trabajar en las empresas para bajar los costos y ofrecerle a los argentinos productos de calidad y más barato".Consultado respecto a la presión impositiva, el líder del PRO reconoció que los impuestos "son asfixiantes" y anticipó: "Después de la elección estamos proponiendo una reforma impositiva que hemos quedado comprometidos y espero que me acompañen los gobernadores, los intendentes"."Para fin de año vamos a proponer un nuevo sistema tributario donde esperamos bajar fuertemente los impuestos locales y nacionales y apostar a que se recaude menos de más gente. El sistema impositivo más los juicios laborales expulsan al trabajo formal a transformarlo en informal", se quejó.