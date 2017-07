El dólar sigue en aumento: subió 12 centavos

Economía Por qué sube el dólar y para qué lo compran los paranaenses

El avance del dólar minorista se produjo en sintonía con el MULC, donde la divisa subió nueve centavos a su nivel inédito de $ 16,94 en medio de una demanda sólida debido al cambio de portafolios por parte de los inversores en medio de este escenario preelectoral. De esta manera, el tipo de cambio en el MULC anotó su octava alza consecutiva (subió 76 centavos desde el 22 de junio)."El bajo monto negociado y la imposibilidad de finiquitar operaciones en la fecha, postergando para el miércoles su liquidación, restaron algo de significatividad al movimiento experimentado por el dólar sin que esta situación pueda alterar la tendencia alcista de los últimos días", destacaron desde PR Corredores de Cambio.Señalaron que "la importante magnitud de la suba del dólar se resalta por el hecho que en los dos primeros días de esta semana el tipo de cambio aumentó casi 30 centavos respecto de los valores anotados el viernes pasado, una circunstancia que sigue poniendo en foco la situación de la divisa en el corto plazo".Las últimas veces que la autoridad monetaria se mostró en la plaza fue a mediados de mayo pero como demandante. En esa oportunidad llegó a comprar u$s 1.000 millones (u$s 100 millones por día desde el 4 de mayo) haciendo que el dólar minorista recuperara terreno desde un piso cercano a los $ 16,50.El director de MB Inversiones, Diego Martínez Burzaco, destacó que "no se advierten razones suficientes para pensar que el dólar termine arriba de los $ 17,50 a fin de año salvo que se dé un escenario muy contrario al Gobierno en las elecciones de octubre. Ese sería el único motivo para que se escape".En tanto, el analista de Bull Market, Leonardo Svirsky, sugiere que podría llegar a $18,50 a fin de año pero en el medio puede exhibir una corrección a la suba sostenida de las últimas jornadas; y el economista Christian Buteler evaluó que la divisa debería rondar entre los $ 18 y $ 18,50 a fin de diciembre.Por otra parte, el blue ascendió cinco centavos a $ 16,96, según el relevamiento de este medio en cuevas del microcentro porteño. De esta manera, el informal cerró por debajo del oficial por sexta jornada consecutiva y la brecha actual del - 1,2% es la mayor desde el 5 de julio de 2016 (donde la distancia era del -1,5%).En el mercado de futuros Rofex, donde se operaron u$s 267 millones, el 60% fue en" roll-over" de julio a $ 17,145 a agosto a $ 17,39 con una tasa implícita de 16,8%TNA. "En este contexto, notamos que las coberturas a futuro se están pasando del corto al largo con una de las tasas de interés implícitas más bajas registradas en ese mercado", destacaron desde ABC Mercado de Cambios. El plazo más largo operado fue octubre, que cerró a $ 17,94 con una tasa implícita de 18,30%TNA.Por último, las reservas del Banco Central cayeron el lunes u$s 177 millones hasta los u$s 47.818 millones.