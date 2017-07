AFIP implementará un nuevo esquema para controlar a carnicerías

Para ello, creará un empadronamiento y la implementación de un régimen de percepción en la venta del faenador a la carnicería. El régimen tendrá su réplica en porcino y avícolas, de acuerdo con lo informado por el organismo fiscal.La segunda etapa de control incluye para los frigoríficos la implementación de pago a cuenta mensual en Seguridad Social, para los trabajadores. Será un monto fijo de acuerdo a salario promedio de convenio y personal estimado según la faena del último trimestre. "Se deberá ingresar el día 20 del mes anterior por el cual se realiza el pago a cuenta. Si no realiza el pago a cuenta no estará habilitado a faenar por ese período", admitieron desde la Afip.También pondrá en marcha un código de trazabilidad y emisión de un remito electrónico para el traslado de medias reses.Desde la puesta en marcha, en marzo, del nuevo esquema de control de la evasión en carnes, la Afip detectó irregularidades vinculadas con el faenamiento de animales en negro, subfacturación de medias reses, utilización de matrículas "huecas" para derivar la faena, personal no declarado, y utilización indebida de la figura de cooperativas de trabajo.Los primeros resultados del esquema de control fueron satisfactorios, en materia de blanqueo. En febrero, antes de la entrada en vigencia del sistema, el Registro nacional Fiscal de Operadores de Carnes Bovinas contaba con 31.742 operadores, cifra que creció un 110 por ciento a junio, cuando el registro mostró 66.567 operadores.Con la puesta en marcha de este nuevo sistema de comercialización, los frigoríficos están obligados a pagar un anticipo de IVA, de alrededor de 51 pesos por animal, previo a la faena. Sin esa percepción, la Subsecretaría de Control Comercial Agropecuario del Ministerio de Agroindustria no autoriza la faena.Según informó la Afip, entre el 30 de marzo y el 1° de junio, el 99 por ciento de la faena pagó anticipo de IVA (4,1 millones de cabezas) por un total de 210 millones de pesos.