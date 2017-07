La producción de pymes industriales cayó 1,7% en mayo

Los datos surgen de la encuesta mensual industrial realizada por CAME entre 250 pequeñas y medianas empresas del país: según ese relevamiento, el Índice de Producción Industrial PyME (IPIP) alcanzó un valor de 83,1 puntos en el mes y acumula un descenso de 3% en los primeros cinco meses del año.



El sector cumplió así 20 meses en baja, aunque en mayo se observaron más empresas en crecimiento: efectivamente, el 36,4% de las firmas tuvieron un incremento anual, cuando el mes pasado sólo el 25% había progresado.



Las unidades en baja, en cambio, fueron el 40,8% de la muestra cuando en abril ese resultado obtuvo el 52,7% del relevamiento, indicó la entidad empresaria.



Y añadió que el comportamiento de la industria pyme, en mayo, "continuó siendo muy heterogéneo, incluso dentro de un mismo sector. Crecieron los ramos vinculados al agro pampeano y alimentos. El resto siguió descendiendo".



En comparación con abril de este año, en mayo la producción industrial pyme cayó 5% (sin desestacionalizar).



El dato más positivo del mes -destacó CAME- fue que siguió aumentando la proporción de empresas con planes de inversión para el resto del año: el 35% tiene definidas nuevas inversiones y otro 14% las está evaluando.



Como dato negativo, los costos de producción dieron un nuevo salto en el quinto mes del 2017: para el promedio de las firmas sondeadas, el incremento fue de 5,4%, mientras que los precios de venta de los productos industriales sólo subieron 1,4%, según la encuesta.



La entidad puntualizó que "Alimentos y bebidas", "Artículos de caucho y plástico" y "Textiles", fueron tres de los rubros donde más escalaron los costos de fabricación.



Por sectores, las ramas que progresaron en mayo en la comparación anual fueron: "Material de Transporte" (16,8%), cumpliendo así siete meses consecutivos de mejora; "Alimentos y bebidas" (1,2%), mostrando tres meses seguidos de evolución; "Productos Químicos" (1,1%), y "Productos de metal, maquinaria y equipo" (0,8%).



En cambio, siguieron cayendo fuerte: "Papel, cartón, edición e impresión" (-9,2%), "Calzado y marroquinería" (-8,6%), "Productos de maderas y muebles" (-7,8%), "Productos textiles y prendas de vestir" (-7,6%) y "Minerales no metálicos" (-5,8%), detalló CAME.