El déficit con Brasil registró un nuevo récord en junio

La consultora Ecolatina, de acuerdo a los datos del Ministerio de Industria, Comercio Exterior y Servicios de Brasil, muestra que en junio la balanza comercial bilateral entre Argentina y el gigante sudamericano arrojó un déficit en contra de nuestro país de u$s 724 millones.



Al respecto, el informe elaborado por ABECEB, indica que la Argentina acumula así un "déficit histórico durante el primer semestre" de 2017.



"Producto del fuerte incremento en las importaciones, el saldo comercial bilateral continuó empeorando en junio, registrando un déficit de 725 millones de dólares", agregó Abeceb, con un incremento del 67,4% contra igual mes de 2016.



Los motivos que explican estos saldos negativos históricos incluyen la salida del cepo cambiario a fines de 2015, la dinámica diferenciada en la recuperación del crecimiento en Argentina y Brasil y la fuerte demanda de vehículos que se observa en el mercado argentino.



"Dado que no se espera que se reviertan estas tendencias en el corto plazo, se puede esperar que el déficit comercial continúe profundizándose durante lo que resta del año", señaló en el mismo informe la consultora.



Luego de un repunte en las exportaciones argentinas a Brasil durante mayo (26,1% interanual), las ventas al país vecino se desaceleraron al 7,5% al cierre del primer semestre.



Teniendo en cuenta los días hábiles que hubo durante junio, la exportación a Brasil fue ligeramente mejor, apuntando un crecimiento de 12,7% interanual, señaló la consultora.



Los productos que traccionaron el aumento en las ventas a Brasil fueron nuevamente aquellos relacionados al sector automotriz por un lado y productos agrícolas por otro.



En el caso del sector automotriz, fueron los mismos tres productos que llevaron adelante el crecimiento de mayo, los vehículos de carga (incluyendo pick-ups), ómnibus y autopartes.



Los agrícolas que apuntalaron el crecimiento fueron las ventas de queso, aceite de girasol, leche, crema de leche y pescado congelado.



Con estas cifras para el mes de junio, el primer semestre de 2017 consolidó un crecimiento de 8,8% con respecto al mismo periodo de 2016.



"Esta tendencia positiva viene luego de tres años de retrocesos en las exportaciones a Brasil. Sin embargo, el aumento en las ventas no recupera ni la mitad del terreno que se perdió durante el primer semestre de 2016", explicó Abeceb.



Agregó que "las importaciones desde Brasil siguen creciendo, impulsadas por la recuperación de la actividad. Así, las compras argentinas a Brasil alcanzaron en junio su mayor valor desde octubre de 2013, llegando en el mes a 1.559 millones de dólares".



Sin embargo, para Ecolatina, este lento crecimiento esta "asociado al impacto negativo de los problemas políticos (a mediados de mayo se difundió un audio que involucró al Presidente en un escándalo de corrupción) sobre la economía brasileña". Aunque, también destaca que "desde fines de 2016 se observaba en el país vecino un repunte de las importaciones ligado a mejoras en el nivel de actividad".



Por octavo mes consecutivo las importaciones mostraron un crecimiento, esta vez del orden del 28,9% con respecto a junio del 2016.



Así en el acumulado de 2017 el valor importado desde el país vecino llegó a 8.306 millones de dólares lo que representa un 27,2% más que lo que se importó entre enero y junio del 2016.