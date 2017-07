Creció un 50% la venta de motos en los primeros seis meses del año

Los patentamientos de motos se consolidan mes a mes y parecen no tener un techo. Según la División Motovehículos de la Asociación de Concesionarios de Automotores de la República Argentina (ACARA), durante el primer semestre la venta de motos creció un 50,6% interanual a 324.427 unidades.



El dato conoció luego de que en junio pasado, los patentamientos aumentaran un 55% hasta las 44.499 unidades.

"Con un mes de junio muy activo logramos completar el primer semestre con un 50% de incremento lo cual nos indica como el mercado está ávido de productos", dijo Gustavo Bassi, presidente de la División Motovehículos de ACARA.



Asimismo, recalcó que "estamos trabajando junto a las autoridades nacionales en la optimización de los procesos y en el desarrollo de instrumentos que permitan que esta buena demanda no solo no se mantenga si no que se pueda proyectar hacia el 2018".