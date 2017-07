Revelan cuáles son los 10 autos más vendidos en lo que va del año

Los más buscados

Un paso más allá

El país de las chatas

De un rápido análisis de las estadísticas, puede afirmarse que el mercado automotor argentino está pasando por un buen momento. Con ventas que(entre autos y comerciales livianos y pesados) y proyecciones que indican que, las cifras son elocuentes y hablan a las claras de que esta actividad está en crecimiento. Esto se da, en parte, porque la retracción de la economía brasileña hizo que un porcentaje de la producción que antes se destinaba a ese país ahora se ofrezca en nuestros concesionarios; y en parte porque la compra de vehículos sigue apareciendo como una buena oportunidad de inversión ante la falta de otras opciones.Ahora bien: en este mercado tan activo, ¿qué compramos los argentinos? Según el último informe de la Asociación de Concesionarios de Automotores de la República Argentina (Acara),De ahí surge a las claras que los coches chicos o de precios más accesibles siguen siendo los de mayores ventas; y también, que la Argentina es un país que tiene a las pickups entre su más alta estima. Veamos, entonces, cuáles son los favoritos de los distintos segmentos.Como se dijo, el de mayor demanda es el denominado segmento B, que comprende a los autos chicos. Esto, porque por versatilidad (permite moverse a las familias tanto en ciudad como encarar viajes en ruta) como por accesibilidad (son los que tienen precios más acomodados) representan para muchos el acceso al primer auto. Y aquí la pelea no sólo se relaciona con los precios sino también con la cantidad y variedad de marcas y modelos. Y en ese sentido, los números indican que en los primeros cinco meses del año,para la versión de arranque (la 1.6 MSI 3 puertas Serie) hasta $ 341.787 que cuesta el tope de gama (el 1.6 MSI 5 puertas Highline I-Motion), extremos de una línea de nueve modelos.es el de mayores dimensiones del segmento. De ahí que sea otro de los más buscados, especialmente de aquellos que necesitan un poco más de espacio. Con ventas que alcanzan los 15.103 vehículos se ubica en el segundo lugar en lo que va de 2017, y tiene la particularidad de ofrecerse en seis versiones con precios que van de $ 224.500 (para el 1.6 8v Authentique) a los $ 287.800 (el 1.6 16v Privilege Pack).Uno de los últimos en sumarse al segmento y que tuvo una enorme y rápida acogida fue el. Con 13.175 autos vendidos hasta el mes último, se presenta en siete versiones hatchback (los precios son de $ 239.400 para el X 6 MT hasta los $ 303.100 del Platinum 4 AT) y cinco en sedán (con precios desde $ 247.400 para el X 6 MT a los $ 311.100 del Platinum 4 AT).Por otra parte, los que buscan más espacio pero sin llegar a vehículos más grandes, se vuelcan por los. En ese sentido, el segmento tiene a varios de los que son los protagonistas del mercado. Con elcomo líder (6605 en el año), se ofrece en seis versiones y valores que van de los $ 352.600 (S 1.6 Sigma) a $ 460.100 (Titanium 2.0 L Duratec AT). El segundo lugar es para el multipropósito deque suma 6441 en 2017 y que presenta siete versiones que arrancan en los $ 328.200 (Expression 1.6 4x2) y llegan hasta los $ 426.300 (Privilége 2.0 4x4).En el tercero marcha elproducido en Campana en tres versiones, con un acumulado de 5162; ¿los precios? El 1.8 LX CVT 2WD se vende a $ 464.000 mientras que el 1.8 EX L CVT 2WD cotiza a $ 578.000. A éste le sigue de cerca el(con 2679) con precios que comienzan en los US$ 25.200, siempre entre los más equipados.En tanto, los más pequeños, o citycars, tienen alcomo líder, ya que con 6734 unidades comercializadas en este 2017está décimo en el ránking general de ventas; se ofrece en dos versiones con valores de $ 219.100 para el Easy, y $ 241.800 para el Way. A éste lo escolta el Volkswagen up! (con 5237 y diez versiones) y precios entre $ 200.130 (Take AA 3 puertas) y $ 275.989 (High 5 puertas I-Motion).El de los medianos es el segmento que tiene una de las ofertas de nivel más parejo, ya que todos los competidores ofrecen autos atractivos, de buena calidad, con alto nivel de equipamiento y, en varios casos, con versiones de 4 y 5 puertas. En esta porción del mercado, else viene posicionando como el de mayores ventas de 2017, ya que las 1675 unidades comercializadas en mayo le sirvieron para acumular 9609 en lo que va del año y estar así por encima de sus competidores, siempre considerando que se toman las variantes hatchback y sedán juntas. Con seis versiones disponibles en cada una (todas con motor naftero), los precios de los 5 puertas arrancan en los $ 382.200 (Focus S) y llegan hasta los $ 523.000 (Titanium AT), mientras que las berlinas van de los $ 369.700 (4P S) a los $ 523.000 (Titanium AT).A aquél le sigue otro de los que suelen estar en los podios anuales, el. El sedán (única silueta) de la firma japonesa está segundo en ventas generales con 7578 unidades. Y los precios son bastantes parejos: van de los $ 362.500 (la versión XLI MT) a los $ 506.400 (que cuesta la SE-G AT) y un abanico de versiones que llega a las ocho con cajas manual y automática.El renovadoes otro de los favoritos de este año. Fabricado en la planta que General Motors tiene en Santa Fe, suma 6850 coches vendidos con lo que se ubica tercero en las preferencias. El Cruze es otro de los que se ofrece en versiones hatch y sedán con ocho niveles de equipamiento (todos con motores 1.4), y precios que para los 4 puertas van de $ 404.900 (LT MT) a $ 499.400 (LTZ+ AT) mientras que los 5 puertas cotizan entre $ 399.900 (LT) y $ 494.900 (LTZ+).Entre los familiares (con hasta siete plazas), el Chevrolet Spin es el favorito, con 3745 patentamientos y precios que van de los $ 305.000 (el LT nafta MT 5 plazas) a los $ 377.000 (LTZ AT 7 plazas).Las pickups medianas siguen estando entre las preferencias de los argentinos. Y esto es así no sólo porque 2016 terminó con una de ellas, la, sino porque hoy ese modelo marcha tercero en ventas generales y varias de sus competidoras se presentan en el top 20. Lo confirman los números: de enero a mayo se patentaron 39.100 unidades, casi un 20% más que en el mismo período del año pasado cuando a esta altura del año se habían comercializado unas 33.000 pickups.Como era de esperar, la Toyota Hilux sigue al tope de ventas, con 14.815, seguida por la Volkswagen Amarok, con 9596; la Ford Ranger, 8787, y la Chevrolet S10, con 5191.En cuanto a los precios, hay para todos los gustos, teniendo en cuenta que todas -o casi todas- ofrecen posibilidades de optar entre cabinas simple y doble, tracción 4x2 y 4x4 y hasta motores nafteros y diésel. Así, la Hilux presenta 13 versiones y arranca en los $ 448.900 (4X2 DX 2.4 TDI 6 MT cabina simple) y llega hasta los $ 867.900 (4X4 SRX 2.8 TDI 6 AT cabina doble).La Amarok se ofrece con 14 variantes con precios desde $ 447.000 (para la cabina simple 2.0 TDI Trendline 4x2) a los $ 1.033.100 (es lo que cuesta la flamante V6 Extreme).La Ranger, con 12 modelos, se cotiza desde $ 421.700 (XL cabina simple 4x2 nafta) a $ 859.500 (Limited doble cabina 4x4 diésel AT).La S10 (también con 12 versiones), es una de las más accesibles del mercado que arranca en los $ 441.000 (de la cabina simple 4x2 LS) hasta los $ 776.000 (de la 2.8 doble cabina 4x4 LTZ AT).Por otra parte, las pickups compactas también están pasando un buen momento, ya que la Renault Duster Oroch alcanzó las 5913 unidades vendidas, mientras que la Fiat Toro suma 5870. Y en esto bastante tienen que ver no sólo su ductilidad sino también sus precios convenientes: por ejemplo, la Duster Oroch se comercializa desde $ 337.800 (Dynamique 1.6) a $ 386.100 (Outsider Plus 2.0), mientras que la Toro va de los $ 478.200 (Freedom 4x2) a los $ 610.400 (Volcano 4x4).