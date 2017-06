Macri dijo que desde las pymes "va a venir la solución de la Argentina"

"Tenemos que entender todos a aquellos que ejercen algún rol dentro del Estado y a la política lo que cuesta armar una empresa, lo que lleva. Armar una empresa es casi como construir una familia, porque hay que complementarse, conocerse", sostuvo el mandatario.



Durante la celebración del Día Internacional de las Pequeñas y Medianas Empresas, el jefe de Estado remarcó que "si una empresa cierra, no vuelve a abrir, no abre más", ante lo cual indicó que "cuatro millones de argentinos trabajan en PyMEs, es más del 70 por ciento de la gente empleada".



"Tenemos que entender que de ahí va a venir la solución de la Argentina", destacó el jefe de Estado, que estuvo acompañado por el jefe de Gobierno porteño, Horacio Rodríguez Larreta; y los ministros de Producción, Francisco Cabrera; del Interior, Rogelio Frigerio; y de Agroindustria, Ricardo Buryaile.



En tanto, Tarrío respaldó las críticas de Macri a la "mafia de los juicios laborales" y advirtió que "la litigiosidad laboral hiere de muerte a las PyMEs".



"Necesitamos que el mercado interno continúe un camino de recuperación, porque si ello no sucede, se amplía la brecha tecnológica entre las PyMEs y el mundo desarrollado", dijo el representante sectorial.



Y agregó: "Esperamos con confianza la reactivación del mercado interno. Tenemos altos costos que no nos hacen competitivos; debemos considerar implementar una reforma fiscal con perfil productivo que permita bajar la presión impositiva".



Tarrío manifestó que los empresarios PyMEs son "impacientes" porque "la coyuntura" los "apremia", para luego anunciar que CAME firmó un convenio con tarjetas de crédito para que comercios de "ciudades de frontera afectadas por el contrabando ilegal que se da cotidianamente" puedan brindar 12 cuotas sin interés todos los días de semana.



"Seguramente va a favorecer a ese comerciante PyME que está sufriendo por esa falta de competitividad y por ese flujo de capitales que se nos va por la frontera", auguró el dirigente empresario, quien destacó que Macri es el primer Presidente en visitar la sede de la CAME.