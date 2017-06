Juicios laborales en pymes crecieron 150% en los últimos 6 años

Según un reciente informe de la Unión de Aseguradoras de Riesgos del Trabajo (UART), el fenómeno de la judicialidad laboral en Argentina presenta características peculiares y propias que no se verifican en otros países, ni siquiera con economías semejantes o complementarias. "No sólo por el número enorme, sino también por su incesante y sostenido crecimiento", completa el comunicado.



Desde la Reforma al sistema de Riesgos del Trabajo realizada en 2012, la casi totalidad de los juicios que inician los trabajadores dejaron de ir contra los empleadores para re-direccionarse contra las ART. Para graficar el aumento de las demandas de trabajadores de pymes, se sostiene que de las 127 mil demandas ingresadas a las ART en 2016, 39.805 provinieron de trabajadores que se desempeñan en empresas de menos de 50 trabajadores, lo que representa el 31%. Mientras que en 2010, se habían presentado 15.634 nuevos juicios provenientes de dicho sector.



Se observa que la tasa de judicialidad de las pequeñas empresas es un 18% superior al resto de las entidades y además el crecimiento de dicha tasa casi multiplica por 2 a la del resto de las empresas. En efecto, en los últimos 6 años, mientras la tasa de judicialidad creció 150% para las empresas de menor porte, en las medianas y mayores aumentó algo más de la mitad, 86% (cifra enorme también, por cierto). Por cada 10 mil trabajadores cubiertos, en el segmento de las chicas, se originan 156 demandas al año, mientras que en el resto, 132.



Mirando la serie se observa que entre 2010 y 2016, la tasa de litigiosidad creció de 62 a 154 juicios por cada 10 mil trabajadores cubiertos en las pequeñas y mientras que el número subió de 71 a 132 en el resto. En 2011 se presentó un "cruzamiento" entre ambas curvas de tasas de litigiosidad, informa el informe.



Y destaca que en paralelo, se advierte que hay menos accidentes y disminuyeron notablemente la cantidad de fallecidos. En el mismo sexenio, la tasa de accidentes en este segmento de empresas de hasta 50 trabajadores se redujo 6,7% y los fallecimientos cayeron 19,4%.



Pero además, se adiciona el agravante de que en esos seis años el segmento redujo un 10% su participación en la distribución del empleo formal. Pasó de representar el 31,4% de los trabajadores en 2010, al 28,1% en el 2016. "Llama poderosamente la atención que este achicamiento relativo del sector se produjo en paralelo con el crecimiento de los juicios casi en igual proporción", alerta la UART.



En tanto, las demandas pasaron de representar en 29,8% en 2010, a 31,7% en 2016. "Ante esta situación es preciso analizar el vínculo entre la creciente judicialidad y la destrucción de empleo en general y de empleo registrado en particular", finaliza la misiva.