El dólar subió siete centavos y registró un nuevo récord

Fue en sintonía con el segmento mayorista, donde la divisa avanzó cinco centavos y medio a $ 16,525, un nivel inédito, y acumula un alza de 34 centavos y medio en las últimas cinco ruedas. El volumen operado en la rueda bajó un 10% hasta los u$s 541 millones.



"El avance registrado en estas últimas cinco ruedas responde a que el mercado está digiriendo las noticias políticas en relación a los candidatos que competirán en la PASO", destacó Amilcar Collante, del Centro de Estudios Económicos del Sur (Cesur), al tiempo que añadió que "la cercanía de las elecciones le darán mayor volatilidad al precio".



En diálogo con ámbito.com, el economista señaló, además, que "este mes es clave para la divisa ya que se caracteriza por el pago del medio aguinaldo y que se verán distintos resultados en el tipo de cambio dependiendo si esos pesos de destinan al consumo, a la compa de dólares o a la suscripción en Lebac".



Por último, el economista indicó que "además de esos factores internos, el dólar se mueve al ritmo del contexto externo, donde la tasa de Estados Unidos a 10 años sube un 1,5% en el día y en Brasil el real brasilero se deprecia un 0,8% a 3,3 reales por billete estadounidense".



La demanda por cobertura y para atender obligaciones con el exterior reiteró su dominio en el desarrollo de las operaciones y justificó la nueva suba del tipo de cambio. Como viene sucediendo en los últimos días, los mínimos se anotaron a poco de iniciadas las operaciones en los $ 16,42. La reacción de la demanda de bancos y empresas se produjo en forma inmediata dando pie a un nuevo aumento de los precios que tomaron impulso hasta tocar máximos en los $ 16,54. Con ligeras oscilaciones, la cotización del dólar se mantuvo en el rango más alto hasta el cierre.



Mientras, el blue subió cuatro centavos a $ 16,71, según el relevamiento de este medio en cuevas del microcentro porteño. A su vez, el "contado con liqui" repuntó ayer nueve centavos a $ 16,41 y el dólar Bolsa ascendió cinco centavos a $ 16,44.



En el mercado de futuros ROFEX, donde se pactaron u$s 700 millones, el 70% fue en" roll-over" de junio ($ 16,5150) a julio a $ 16,7700 con una tasa de 18,18%TNA. El plazo más largo operado fue diciembre a $ 18,0600 con una tasa implícita de 18,65%TNA. Los plazos subieron en promedio unos 6 centavos por vencimiento.



Por último, las reservas del Banco Central finalizaron ayer en u$s 47.699 millones, con un incremento de u$s 2.152 millones respecto al día hábil anterior debido al ingreso de las divisas originadas en la colocación del bono público a 100 años.



"En el día de la fecha, se recibieron ingresos por 2.472 millones de dólares provenientes de la colocación en el mercado internacional del Bono en dólares a 100 años emitido por el Gobierno Nacional", dijo el comunicado del Central.