Dujovne insistió en encarar reforma tributaria y prometió bajar impuestos

El ministro de Hacienda, Nicolás Dujovne, destacó que el objetivo del Gobierno es "bajar los impuestos" para que el peso del sector público sea menor y la actividad privada pueda con mayor intensidad.



"Vamos a bajar los impuestos. Vamos a un sistema tributario donde las alícuotas van a ser más bajas. El peso en el sector público en Argentina se duplicó durante el kirchnerismo, financiado por suba de impuestos y déficit enorme tapado con emisión. Tenemos que reducir el peso del sector público para que el sector privado suba más rápido", dijo en diálogo con TN.



En ese sentido, Dujovne aseguró que el gobierno bajará un punto porcentual del déficit fiscal por año, insistió en que se trata de un proceso gradual y aseguró que no habrá recortes mayores a los actuales después de las elecciones legislativas.



"Vamos a bajar el déficit un punto por año, es lo que hicieron los países desarrollados después de la crisis de 2008. Nuestro programa es gradual, no hay que esperar sorpresas. Después de las elecciones no va a haber recortes más fuertes que los graduales que estamos haciendo", explicó.



"La economía va a ayudar al Gobierno en las elecciones. Es una economía más ordenada que permite pensar en el futuro. En estos años parecía que íbamos en un tren que iba a una colisión. El cambio de Gobierno evitó la crisis", comentó.



Además, Dujovne resaltó que la actividad económica se encuentra "en recuperación", aunque avisó que no ocurrirá un "boom de consumo" como en décadas anteriores.



"En términos agregados, el consumo se recupera desde hace dos trimestres. No vamos a ver un boom de consumo, como hubo cuando estaban congeladas las tarifas. Pero eso dejó al país sin energía", sostuvo.



Y agregó: "Que le llegue o no a la gente, es relativo. En el primer semestre de 2016 perdíamos empleo. En julio empezamos a generar empleo. Aumentaron las ventas de autos y motos, el consumo de carne. La economía se va recuperando, va a crecer un 3% este año."



Finalmente, el ministro descartó la existencia de una "bicicleta financiera" y aseguró que el Gobierno "le devolvió la confianza al ahorro en pesos".



"No hay bicicleta financiera. Estamos construyendo la confianza en el ahorro en pesos. El dólar osciló en la misma semana entre $ 15,20 y $ 16,30 y no influyó en el mercado interno. Hay más confianza en el peso", dijo.



Y concluyó: "Las tasas de interés en dólares son las más bajas de la historia. Las empresas toman préstamos en dólares al 3% ó 4%, algo inédito en la historia.



