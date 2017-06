Foto: Despidieron a 14 trabajadores de un tradicional hotel Crédito: Diario La Calle

Empleados del Grand Hotel de Concepción del Uruguay recibieron sus telegramas de despido. De acuerdo a los datos consignados desde la Unión de Trabajadores Hoteleros y Gastronómicos de la República Argentina (Uthgra), las cesanteadas fueron 14 personas.



Si bien la noticia generó dudas e incertidumbre, se supo que el establecimiento, uno de los tradicionales en lo que hace a alojamiento turístico en Concepción del Uruguay, no cerrará sus puertas sino que continuará con tres empleados y uno, de mantenimiento, que no pertenece a la planta permanente del hotel, por ser monotributista. Así lo hará hasta este viernes 30, ya que el sábado 1 de julio la administración quedará en manos de una nueva empresa y razón social.



Aunque no hay nada confirmado, se presume que la firma entrante seleccionaría y retomaría a algunos de los trabajadores, probablemente a la mitad. De acuerdo a los dichos de Rubén Jáuregui, de la comisión directiva del gremio, se indicó que entre las partes se habría llegado a un acuerdo por lo que ayer se depositó la indemnización para que pudiese ser percibida por el personal cesanteado.



En lo que hace a la oferta laboral, desde la Uthgra se manifestó que, la situación está difícil como en todas las áreas de la economía, más aún en tiempo de inundación; en este marco los puestos, en líneas generales, se mantienen, en virtud a que los dueños entienden que sin empleados sus comercios no pueden trabajar.



Por su parte Julio Rohr, Secretario general del Sindicato de Gastronómicos de la Costa del Uruguay, manifestó en distintos medios que ayer alrededor del mediodía tomaron conocimiento de la situación de los empleados del Gran Hotel y que si bien había algunos rumores sobre el posible cierre total o la venta o alquiler del hotel, la decisión de la empresa fue "sorpresiva". En tanto, como gremio esperan reunirse en las próximas horas con los trabajadores a fin de conocer si se les efectuó la liquidación final de forma correcta y respondiendo a los derechos que tienen como trabajadores y si pueden lograr la reincorporación por parte de los nuevos empresarios que se hagan cargo del emblemático hotel.



Rohr habló además de la situación que se vive en la costa del Uruguay y señaló: "en las últimas semanas el Hotel Quirinale licenció a sus empleados y está cerrado; el Costa Arena, también de Colón, despidió a 8 empleados y en Concordia otro hotel suspendió a 22 trabajadores". (Diario La Calle)