El dólar se disparó 13 centavos y alcanzó otro nuevo récord: Cerró a $ 16,68

El dólar se disparó 13 centavos este martes a $ 16,68 en agencias y bancos de la city porteña, de acuerdo al promedio que realizó por, en medio de una sólida demanda debido a la incertidumbre política por las PASO, mientras que es baja la liquidación de divisas por parte de agroexportadores.De esta manera, el billete subió 25 centavos en los últimos dos días. Frente a esta tendencia alcista, el ministro de Hacienda, Nicolás Dujovne, evaluó que la variación en el tipo de cambio "ya no es una preocupación para las familias" y destacó que la reciente suba del precio del dólar se da "con una inflación yendo para abajo".El alza del minorista fue en sintonía con el Mercado Único y Libre de Cambios (MULC), donde la moneda estadounidense avanzó ocho centavos a una nueva marca histórica: $ 16,42, superando el récord alcanzado en la jornada previa ($ 16,34). En este contexto, la divisa anotó también su máximo intradiario inédito en los $ 16,46.Operadores indicaron a ámbito.com que "se repitió el mismo escenario" de la rueda anterior en la bancos y empresas realizaron compras con el objetivo de recomponer carteras por cobertura de posiciones como es habitual en un contexto preelectoral mientras que, en simultáneo, la oferta se encuentra disminuída porque las agroexportadores retrasan sus liquidaciones a la espera de un mejor precio para la soja, que se encuentra en mínimos de 15 días.Durante la rueda, comenzó la recepción de ofertas de Letes en dólares a 224, 364 y 532 días, las cuales tendrán un rendimiento de 2,85%, 3,10% y 3,40%, respectivamente. La recepción se extenderá hasta el miércoles a las 15. Para Puente, "la suscripción se presenta como una opción atractiva sobre todo para inversores conservadores. Además las Letes podrán ser suscriptas tanto en dólar (a $ 16,39) como en pesos".En este sentido, desde ABC Mercado de Cambios, indicaron que "los inversores de bancos y empresas están cambiando su orientación, desde los instrumentos en pesos hacia otros tipos de activos dolarizados, tanto en medios locales como en el exterior".Los inversores, por otra parte, estuvieron expectante de la decisión que adoptará tras el cierre del mercado el Banco Central sobre la tasa de referencia. "Se estima que se mantendría en el 26,25%, teniendo en cuenta la persistencia de la inflación subyacente, que en mayo se ubicó en 1,6%", señalan desde Puente.Mientras, el blue ascendió cinco centavos a $ 16,72, según el relevamiento de este medio en cuevas del microcentro porteño. A su vez, el "contado con liqui" sube tres centavos a $ 16,40 y el dólar Bolsa aumenta cinco centavos a $ 16,41.En el mercado de futuros del Rofex, donde se operaron u$s 590 millones, un 40% del total en "roll-over" de junio ($ 16,39) a julio ($ 16,64) con una tasa de 17,25%TNA. El plazo más largo operado fue diciembre, que cerró a $ 17,94 con una tasa de 18,3% TNA.Por último, las reservas del Banco Central disminuyeron u$s 214 millones y finalizaron en u$s 45.683 millones.