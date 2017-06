AFIP labró actas en hoteles boutique de Buenos Aires y podría haber clausuras

Foto 1/3 Foto 2/3 Foto 3/3

La Administración Federal de Ingresos Públicos (AFIP) realizó un operativo de control impositivo y previsional en 48 hoteles de la ciudad de Buenos Aires. En total labró 59 multas de las cuales 23 podrían derivar en clausuras de 3 a 10 días ya que se detectó la falta de controladores fiscales y la no emisión de facturas.



En tanto que a partir del cruce de información entre las bases informáticas de AFIP y la lectura de las memorias de los controladores fiscales se detectaron que el 20 % de los hoteles evadirían partes de sus ingresos, principalmente en los servicios gastronómicos que prestan.



Por ello, se abrieron 9 casos de fiscalización por omisión de ingresos, que tienen los siguientes orígenes:

-Diferencias entre los ingresos declarados en el IVA vs. los declarados en el Impuesto a las Ganancias

-Gastos operativos superiores a los ingresos

-Acreditaciones Bancarias mayores a los ingresos declarados en el IVA.



Desde el punto de vista laboral, se relevaron a 232 trabajadores de los cuales el 22% presentaron inconsistencias, entre las cuales se detectaron:

-Sin alta

-No declarado

-Con diferencia de fecha de ingreso

-Con diferencia de remuneración



Además se labraron otras 36 infracciones por inconsistencias formales. En el operativo participaron 39 funcionarios de la AFIP.