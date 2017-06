En mayo cayeron las exportaciones de carnes bovinas, según informe

Según esa entidad, la disminución se concentró en el rubro de

las carnes congeladas, "dado que si bien se mantuvieron los

embarques hacia China, se observó una baja de los envíos a Israel,

que todavía no registró totalmente el efecto de la reanudación de

los contratos luego de la interrupción por las festividades".

ABC detalló que en los primeros cinco meses de 2017, las

exportaciones de carnes bovinas han sumado 113 mil toneladas peso

res, un 16% mayor a igual lapso de 2016, pero aclaró que "la

evolución reciente ha atenuado la tendencia ascendente que se

había avizorado a comienzos de este año".

En los últimos doce meses, las exportaciones de carnes bovinas

sumaron 245 mil toneladas peso res, que reflejan un incremento

del 20% comparado con los débiles registros de 2015/16 (un total

de apenas 206 mil toneladas peso res), resaltó la entidad.

Además, puntualizó que los embarques de carnes enfriadas

crecieron gracias a mayores exportaciones tanto a la Unión

Europea como a Chile.

Los embarques a China continuaron firmes en un nivel superior

a las 6 mil toneladas mensuales, por lo que el total facturado en

los primeros cinco meses del 2017 representa más de la cuarta

parte de la facturación total de las exportaciones argentinas de

carnes bovinas, liderando el ranking por destino, destacó el

reporte sectorial.

ABC detalló, asimismo, que el precio medio de las

exportaciones estuvo 2,2% por encima de abril, circunstancia en

la que incidió la mayor participación de las carnes enfriadas: no

obstante, fue un 9% inferior al de 12 meses atrás.

En mayo de 2017, el valor total facturado fue de 91 millones

de dólares, 1,4% menor al del mes precedente.

Por su parte, las exportaciones de menudencias de origen

bovino alcanzaron 7.500 toneladas peso producto por valor de 16

millones de dólares, un 14% ciento menos que el total

correspondiente a abril; la caída se ha concentrado en Hong Kong,

que no sostuvo el sensible incremento observado en el período

anterior.

Con relación a la "Cuota Hilton", el informe puntualizó que al

31 de mayo de 2017, se certificaron 21.598 toneladas dentro del

contingente, que representaría el 73% del total correspondiente al

ejercicio 2016/2017.

A lo largo de mayo de 2017, la cantidad certificada fue de

1.826 toneladas, una cifra escasa considerando la proximidad del

fin del ciclo, como así también, el volumen de solicitudes de

ROEs para Cuota Hilton, que se presentó a lo largo del mes (más

de 4.500 toneladas).

Al respecto, Mario Ravettino, presidente del Consorcio de

Exportadores de Carne, expresó: "En función de la cantidad de

ROE solicitados es probable que aumente el total certificado en

junio; no obstante todo indicaría que al cierre del ejercicio

2016/2017 quede un saldo importante sin embarcar que rondaría

entre 5 y 6 mil toneladas".

En el ejercicio 2015/16, con un nivel de certificación similar

al de este ciclo, el remanente fue de 7.150 toneladas, de acuerdo

con el reporte.

También, la entidad subrayó que "si bien se estima que, por

noveno año consecutivo, la Argentina incumpla su cupo de

exportación, el nuevo sistema de distribución de transición de la

Cuota Hilton, anunciado recientemente por el Gobierno, parecería

mejorar las condiciones para el próximo período 2017/2018".

"Se trata de un sistema más eficiente, flexible y federal que

permite que todas las empresas tengan acceso y se cumpla la

totalidad del cupo asignado", reflexionó Ravettino.

En este marco, el total facturado en concepto de exportaciones

de carnes bovinas sumó 468 millones de dólares, sólo un 6% mayor

a igual lapso de 2016.

"Es indudable que las exportaciones argentinas han aumentado

respecto de los últimos años, pero también que han perdido el

impulso que habían demostrado meses atrás, limitados por

condicionantes domésticos que restan competitividad a nuestros

exportadores. En consecuencia, se mantiene la proyección de 270

mil toneladas para el año en curso, una cifra modesta en relación

a nuestra historia y en comparación con nuestros competidores

internacionales", dijo Ravettino.



