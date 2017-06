En la CGT estiman que el salario mínimo aumentaría un 22%

La CGT anticipa que la negociación en el Consejo del Salario Mínimo, Vital y Móvil del Empleo y la Productividad se cerrará con un acuerdo que rondará un aumento del 22 por ciento. Según las fuentes de la CGT a que accedió Télam, no existen mayores expectativas dentro del mundo sindical sobre "las posibilidades de un incremento mayor" en las negociaciones que realizarán en la sede del Ministerio de Trabajo de la Avenida Leandro N. Alem al 600, desde las 10.



El valor del ingreso mínimo es de 8.060 pesos desde enero último, luego de haberse elevado de 6.060 a 6.810 el 1° de junio de 2016 y a 7.560 pesos a partir de septiembre de ese año, por lo que un 22 por ciento de mejora lo llevaría ahora a 9.672 pesos. "Si las mediciones propias de la CGT determinan que la canasta básica es de 15.000 pesos, no es posible reclamar una cifra menor", había señalado hace algunos días Juan Carlos Schmid, uno de los triunviros cegetistas junto con Carlos Acuña y Héctor Daer.



Pero otros dirigentes de la reunificada central obrera se preguntan: "¿Por qué la CGT debería pararse de forma inflexible en ese reclamo? Ese monto es exigido por los gremios docentes. Pero si ellos no pueden obtenerlo en su propia y libre paritaria, ¿a partir de qué debe ingresar en un conflicto la Confederación?".



No obstante haber señalado que la central reclamará un mínimo de 15.000 pesos, Schmid -titular de la Confederación Argentina de Trabajadores del Transporte (CATT)- fue cauteloso y, de inmediato, añadió: "Es una línea de referencia. Habrá luego que discutir".