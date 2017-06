Se podrán pagar facturas con débito en locales de cobranza no bancarios

Por las ventanillas de los locales de cobranza no bancarios, entre los que sobresalen Pago Fácil o Rapi Pago,. Es dinero de gente que elige -o no tiene más remedio- que pagar sus facturas al contado.Esto va a cambiar en los próximos días. Dada la pelea contra el uso del dinero en efectivo que están librando distintos organismos, como el Banco Central o la Administración Federal de Ingresos Públicos, las empresas agrupadas en la Cámara Argentina de Empresas de Cobranza Extrabancaria de Impuestos y Servicios (CAECEIS) habilitarán en estos días un canal de pago electrónico, para que los usuarios puedan pagar sus facturas con la tarjeta de débito., pero que prefieren pagar las facturas en efectivo en lugar de utilizar el débito automático, los servicios web del banco del que son clientes u otro medio de pago electrónico. Eligen hacer filas y completar el trámite ante una persona, y llevarse el comprobante sellado. "Es una persona que hace la fila en el cajero automático, saca efectivo y se va a hacer la fila al Pago Fácil" suele decir el vice del BCRA, Lucas Llach. El 60% restante son clientes que no tienen relación con una entidad financiera."Si los clientes bancarizados aceptaran ir a estos locales de cobranza con la tarjeta de débito el avance sobre el efectivo sería importante" dice Gustavo Gómez, presidente de CAECEIS. Más, claro, si los no bancarizados se preocuparan por tener una tarjeta de débito. "Cualquier avance sobre el uso de billetes es relevante. Cada punto porcentual que pase del efectivo a los bytes son casi 10.000 millones de pesos menos en la calle".Para que las empresas de cobranza acepten la tarjeta de débito debieron pasar, antes, algunas cosas relevantes.Primero, la implementación del Pago Electrónico Inmediato (PEI) por parte del Banco Central. Dispuso que los pagos canalizados por esta vía son totalmente gratis para los usuarios. Los fondos salen de la cuenta del cliente y luego de pasar por la cámara electrónica de compensación de bajo valor, llega a la cuenta de la empresa en cuestión.El canal PEI que abrió el BCRA corre en paralelo a los sistemas que utilizan las tarjetas de crédito (aunque se use la tarjeta de débito) y evitan así que las operaciones dejen en el camino el arancel usual por el uso de tarjetas de débito y las retenciones y percepciones de la AFIP.. Además, preparan una campaña para fomentar el uso de la tarjeta de débito. En esta cámara están asociadas Bapro Medios de Pago, Gire, Pluspagos, Pronto Pago, Ripsa, Sepsa y Tinsa. Los locales son como franquicias. El dueño de cada uno de los lugares de pago se queda con cuatro pesos por operación procesada. Luego, la empresa de cobranza se queda con un cerca del 1% de la factura cobrada.