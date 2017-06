Ahora salen tres vuelos diarios desde Paraná a Buenos Aires

"El aeropuerto está operando muy bien", aseguró Ricardo Coiz, jefe del Aeropuerto de Paraná, quien confirmó que a raíz de los trabajos de mantenimiento programados en el aeropuerto santafesino, por tres meses como mínimo, todos los vuelos que operaban ahí, de línea, privados y oficiales operan en el aeropuerto de Paraná.



Concretamente, este cambio se experimenta desde el pasado lunes, 19 de junio, cuando comenzó a operarse con los vuelos regulares de Aerolíneas Argentinas, Austral y las aeronaves en general, todo lo cual ha impactado en el movimiento habitual del aeropuerto Justo José de Urquiza.



Recordó que "antes de esta situación, sólo había un vuelo regular a la tarde. Ahora hay uno a la mañana, uno luego del mediodía y otro a la tarde. Esos tres vuelos son de Austral y Aerolíneas. Y los vuelos privados que operaban desde Sauce Viejo lo están haciendo desde Paraná, más los que existen como normales desde este aeropuerto", enumeró al dar cuenta del cambio en la rutina del lugar.



Las modificaciones en cuanto a servicios, no tuvieron un exacto correlato en materia de personal. En ese sentido, explicó que Aerolíneas trajo al personal que tenía en Sauce Viejo y la gente de la Policía de Seguridad Aeroportuaria reforzó el plantel en Paraná.



Acerca de la demanda, Coiz comentó a El Diario que "en su mayoría los vuelos están saliendo con una cantidad bastante importante de ocupación de pasajeros y eso se ve en el hall del aeropuerto, la cantidad de personas que se movilizan para tomar los vuelos. Además, hay muchos vuelos privados, empresarios que están operando desde acá también", remarcó.



Precisó que el avión con el que presta el servicio Austral tiene aproximadamente 95 plazas; el de Aerolíneas, 140, y "la ocupación es bastante importante con tres vuelos al día", insistió, antes de recordar que "se une la demanda de Santa Fe, Paraná y las regiones, para cada embarque". Obviamente, no hizo más que confirmar la conveniencia que también presenta ahora este servicio en cuanto a costos y en comparación con otros medios de transporte. No dio montos, pero tras comentar que depende de la fecha que se necesite viajar, el tiempo de anticipación con el que se adquiere el pasaje y si se lo compra en alguna empresa de truismo o directamente por la web, también mencionó las ofertas que salen frecuentemente.



"Con un tiempo de anticipación por la web resulta bastante económico, si se tiene en cuenta que en 45, 50 minutos unos llega a Aeroparque", apuntó antes de confirmar que con años trabajando en ese lugar advierte un incremento en la cantidad de usuarios que optan por este medio.



Los servicios de Austral y Aerolíneas cubren Paraná - Buenos Aires, pero "después -acotó- hay desde distintas partes del país, que operaban en Sauce Viejo y que están llegando acá ahora. Un vuelo de una gobernación que traslada a un ministro o gobernador de una provincia que debe reunirse en Santa Fe viene ahora hasta Paraná y desde acá vía terrestre, viaja a Santa Fe", explicó.





En cuanto a las condiciones del aeropuerto local aseguró que "está operando muy bien".



Precisó más adelante que "en lo que especialmente nos interesa que es la seguridad de la aeronavegación, estamos muy bien ubicados en seguridad operacional, tenemos todos los servicios para la navegación, se están haciendo unos trabajos en la pista, se ha hecho un barrido completo de la pista así que estamos en muy buenas condiciones para que los aviones operen con total seguridad".



En cuanto a las posibilidad de brindar comodidades a los viajeros recuerda que hace tiempo la empresa Aeropuertos Argentina 2000, que administra el aeropuerto, ha hecho un convenio con una empresa de taxistas de Paraná que se identifica como aerotaxi, que tiene su lugar en el hall y es la que presta el servicio con choferes identificados. "Un servicio seguro que se presta desde el aeropuerto de Paraná para aquellos pasajeros que van a abordar un taxi", indica.



En otro aspecto, comenta que "el aerobar se instaló en el espacio donde antes había una confitería en el primer piso, y quedó todo despejado el hall para comodidad de los pasajeros y embarque. Arriba el lugar para quienes quieren tomar algo durante la espera".