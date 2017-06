Los puntos clave de los créditos del Nación para autos

Aún no está confirmada la fecha exacta de lanzamiento, pero ya se dieron a conocer algunos detalles de cómo serán los préstamos.



Lo primero que se debe tener en cuenta es que los créditos funcionarán como préstamos personales sin prenda (sin usar el auto como garantía).



Eso le dará a los acreedores la libertad de acceder a diferentes modalidades de compra.

Podrán adquirir un vehículo por venta directa o cancelar un plan de ahorro que estén pagando, por citar algunos ejemplos.

Respecto a los montos, el banco informó que se otorgarán como máximo $ 500 mil por persona, dependiendo de la capacidad de pago del solicitante y su historial crediticio.



La devolución del préstamos podrá hacerse en un periodo de hasta cinco años, con una tasa del 5,5% anual y un ajuste de acuerdo al aumento de las Unidades de Valor Adquisitivo.



Cabe recordar, que las UVA son un valor de referencia actualizado diariamente por el Banco Central de acuerdo al avance de la inflación.



Actualmente las UVA tienen una cotización de $ 19,22 cada una. Si la inflación oficial aumenta 20% en un año, las UVA subirán también 20%, llegando a $ 23,06.



Siguiendo con ese ejemplo, se entiende que si un usuario paga una cuota de $ 2.000 el primer año, doce meses más tarde estaría pagando un valor cercano a $ 2.510 ($ 110 por la tasa del 5,5% anual y 20% por el aumento de la inflación).



Aunque por el momento solo el Banco Nación confirmó su participación en los créditos para la compra de autos en UVAs, se especula con que puedan adherirse otros bancos y algunas entidades financieras que trabajan habitualmente con fábricas y concesionarias.



Cómo tener el préstamo



Según lo informado por el Banco Nación, para acceder al crédito solo será necesario presentar el DNI y firmar un pagaré en una sede del banco. Luego, las concesionarias podrán verificar a través de un sistema informático cuál es la situación financiera de su potencial cliente.



Si todo está en orden, las agencias autorizarán la operación y el banco les hará la transferencia del dinero.



Sin embargo, ese método operativo no fue confirmado por los representantes de las concesionarias locales, quienes aseguraron de forma unánime que aún no han recibido ningún comunicado oficial por parte de Banco Nación.



Buenas perspectivas



A nivel país, las concesionarias estiman que junio culminará con unos 75 mil patentamientos (30% más que igual mes del 2016), pero los nuevos préstamos, podrían mejorar las ventas de algunos modelos.



Carlos Segura, gerente general de Honda y Peugeot en Sur France, opinó que "es un plan conveniente que sin duda ayudará a traccionar las ventas".



También fue positiva la opinión de Sergio Montanaro, gerente General y Financiero en Yacopini Sud (Volkswagen). "Si la operatoria es ágil, como lo fue con Procreauto, sin duda será exitoso", comentó.



Coincidió plenamente Gerardo Lorenzo, titular de Lorenzo Automotores (Fiat). "A veces los tiempos de los bancos son muy lentos para este negocio, pero al no haber prenda, todo indica que el plan va a funcionar", indicó.



Estiman suba de 3% en nafta y 2,6% en gasoil



Como fue acordado por el Gobierno Nacional y las empresas petroleras, en los primeros días de julio habrá una revisión de los precios de los combustibles. Para determinar si los valores en boca de expendio deben subir o bajar, se tomarán en cuenta diferentes variables, como la cotización del dólar y el precio internacional del barril de crudo.



El presidente de la Confederación de Entidades del Comercio de Hidrocarburos y Afines de la República Argentina (CECHA), Oscar Díaz, anticipó que "subiría un 3% el precio de las naftas y cerca de un 2,6% el gasoil". El empresario explicó que "esa fue la estimación del ministro de Energía, Juan José Aranguren, en una reunión que mantuvo hace algunos días con representantes del sector".



Para el empresario, ese ajuste sería lógico, considerando el aumento registrado en el tipo de cambio en los últimos días y el avance de la inflación.

En caso de concretarse las estimaciones, el precio de la nafta súper más económica de Mendoza llegaría a $ 19,61 y el litro de nafta premium alcanzaría los $ 21,60. Por su parte, el diésel común saltaría a $ 17,37 y el euro tendría un valor de $ 19,18. De todas formas, la situación podría cambiar en los próximos días, cuando se haga la revisión.



Para tener en cuenta



Fondos disponibles: se destinarán $ 500 millones a los créditos para autos.

Límite de préstamos: cada usuario puede pedir un máximo de $ 500 mil, de acuerdo a su nivel de ingresos y condición crediticia.

Cuotas: el monto a devolver variará en UVA más una tasa del 5,5% anual.

Aplicación: podrá usarse para cancelar planes de ahorro y compras de 0 km o usados.

Plazo de pago: el plazo máximo es de cinco años.