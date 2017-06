Fracasó la segunda reunión paritaria de camioneros: amenazan con un paro

Este nuevo encuentro se realizó en la sede del Ministerio de

Trabajo de la Avenida Callao al 100, donde los empresarios

ofrecieron un aumento del 19 por ciento frente al 32 por ciento

que reclama el sindicato, por lo cual no hubo entendimiento y se

espera que las partes vuelvan a reunirse la semana próxima.

Fuera del edificio, centenares de trabajadores camioneros se

movilizaron con banderas y bombos del gremio para seguir la

reunión, general problemas en el tránsito que debió ser desviado

en esa zona próxima al Congreso nacional.

"La Federación Nacional de Choferes de Camiones comunica que

las negociaciones salariales se encuentran paralizadas a raíz de

la diferencia existente entre el 19% de aumento salarial que

ofrece FADEEAC y el 32% que reclama la parte sindical", indicó

el gremio en un comunicado.

En ese contexto, Camioneros advirtió que "se realizarán

asambleas" los próximos días, mientras que "tampoco se descarta

un paro a nivel nacional de la rama combustible", ni "una

manifestación en Plaza de Mayo".

En el comunicado, el sindicato de Hugo y Pablo Moyano también

apunto contra el ministro de Trabajo, Jorge Triaca.

"Cuando se llevó un reclamo gremial al ministro Triaca, nos

encontramos con el doble de problemas, porque siempre hubo

promesas, fotos y reuniones pero no solucionó ningún tema de

nuestra actividad. No aceptamos de ninguna manera que nuestra

paritarias se entrometa el ministro Triaca", planteó Camioneros.

NA