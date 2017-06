Moody´s: "Vemos la colocación del bono a cien años como algo positivo"

A poco más de tres meses desde que la calificadora de riesgo Moody’s Investors mejoró la perspectiva para la calificación de deuda de la Argentina de estable a positiva debido a las políticas económicas implementadas por el nuevo Gobierno, aunque con algunas salvedades, El Cronista dialogó con el Country Manager de la firma, Martín Fernández Moreno.



Desde la última revisión de la perspectiva para Argentina en marzo, se han modificado algunos indicadores, hubo declaraciones cruzadas entre funcionarios y demás, ¿este tipo de cuestiones influyen en la perspectiva favorable?



Nosotros seguimos pensando que la meta de déficit fiscal es alcanzable, si se cumplen las metas de crecimiento propuestas. Si el Gobierno no cumpliera con esa meta de crecimiento es algo que tendríamos que considerar.



¿Y con respecto a la inflación?



Nos interesa más que nada la tendencia. Vemos que la tendencia es a la baja de la inflación y eso obviamente es positivo. Independientemente de si se cumple la meta específica del 17%, nosotros monitoreamos que vaya bajando. Algo importante y que no quiero dejar de destacar es la confiabilidad recuperada en las estadísticas públicas. Nosotros calificamos 155 países en todo el mundo y había muy pocos países en donde no podíamos contar con las estadísticas oficiales.



La decisión que tomó está semana MSCI de mantener al país como mercado fronterizo, ¿incide en algún punto en las perspectivas de calificación soberana?



Ese índice en particular está focalizado en acciones (equity). Nosotros, como nos centramos en la calificación de bonos soberanos, o subsoberanos, de renta fija con una obligación cierta de pago, no nos vemos influenciados por esta calificación.



¿Cómo ven la emisión del bono a cien años que realizó el Ministerio de Hacienda esta semana?



Es un factor positivo porque está indicando que hay confianza en el mercado para financiar el déficit actual de Argentina. Y es bastante sorprendente para un país con este nivel de calificación y que hasta hace poco tiempo estaba en situación de incumplimiento que pueda emitir un papel a cien años. Creo que se engloba dentro de el nuevo acceso de Argentina a mercado de capitales, y es favorable para el país porque permite extender los plazos de financiamiento y eventualmente una compresión de spreads.



