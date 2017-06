El dólar trepó 13 centavos durante la semana pero se calmó este viernes

El dólar acumuló durante la corta semana un avance de 13 centavos y terminó a $ 16,40, estimulado por una mayor demanda ante la inesperada decisión del Morgan Stanley Capital International (MSCI) de posponer el ascenso de la Argentina a la de liga de "emergentes".En lo que respecta a este viernes, el billete anotó su segundo descenso consecutivo tras tocar su máximo histórico el miércoles de $ 16,54: retrocedió tres centavos, de acuerdo al promedio de las pizarras de bancos y casas de cambio de la city porteña, que realizó ámbito.com.Fue en contraposición con el mercado mayorista, donde la moneda estadounidense terminó con una suba de dos centavos a $ 16,20 (el Banco Nación cerró el tipo de cambio a $ 16,175 para la transferencia, tres centavos más que en la jornada previa), ante "una demanda remanente ejerció presión sobre los precios", luego de arrancar la jornada con una tendencia a la baja. El volumen total operado en cambios se contrajo (respecto al jueves) un 25% a u$s 520 millones.La última rueda de la semana mostró a la divisa norteamericana operando algo más estabilizada y lateralizada durante casi todo el desarrollo de la primera parte en un rango de precios inferior al verificado en el final previo. En ese marco, llegó a bajar hasta los $ 16,1050, con liquidaciones de exportadores que necesitaban pesos, aunque el precio de la soja sigue muy flojo y no están muy entusiasmados en comercializar el producto, explicaron en las mesas de dinero.Pero los pedidos de compra fueron algo más intensos en la segunda mitad y provocaron un avance de la cotización que llevó al dólar a los niveles más altos del día, acotaron desde la plaza.De esta forma, la divisa acumuló durante la corta, pero agitada semana, un ascenso 13 centavos. "Este aumento estuvo en línea con la corrección de la semana anterior y ha colocado otra vez al precio del dólar dentro del rango más alto anotado desde la salida de la convertibilidad", remarcó el analista Gustavo Quintana.Recordemos que el último miércoles la cotización mayorista alcanzó su máximo histórico, de $ 16,255 (durante esa rueda llegó a tocar los $ 16,50), luego de la decisión del MSCI de mantener a la Argentina en la categoría de "frontera", lo que propició una mayor dolarización en las carteras de los inversores."Desde el día 16 de junio pasado comenzó a operar el dólar mayorista por sobre la figura de $ 16 y operadores estiman que va a ser piso de aquí en más, a pesar de los ingresos de divisas que se esperan de exportadores, inversores, empresas en general y bancos, que demandan pesos para colocar en activos en busca de un mejor rendimiento", explicó el especialista Fernando Izzo.Mientras, el blue subió, tanto este viernes como en la semana, tres centavos y cerró a $ 16,56, según el relevamiento de este medio en cuevas del microcentro porteño. A su vez, el "contado con liqui" subió 10 centavos a $ 16,25 (+18 centavos en la semana) y el dólar Bolsa avanzó 14 centavos a $ 16,33 (23 centavos en la semana).En el mercado de futuros del ROFEX se operaron u$s 425 millones, de los cuales el 55% se colocó a fin de junio, que terminó a $ 16,24, con una tasa implícita de 20,95%. El plazo más largo operado fue enero de 2018 (con u$s 45 millones), que culminó a $ 18,06, con una tasa de 19,16%. Los plazos subieron sus cotizaciones un promedio de tres centavos por vencimiento, destacó ABC Mercado de Cambios.Por último, las reservas del Banco Central aumentaron el jueves u$s 45 millones y finalizaron en u$s 45.917 millones. Fuente: (Ámbito).-