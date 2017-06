El dólar bajó ocho centavos, tras tocar el récord de 16,54 pesos

El miércoles, el billete había subido quince centavos a $ 16,54 como consecuencia de la decisión del gestor de índices MSCI de mantener a la Argentina en la categoría de "frontera", y posponer su ascenso a la de "emergentes", algo que estaba casi descontado por los operadores.



Por su parte, en el mercado mayorista, la moneda de EEUU descendió siete centavos y medio a $ 16,18 (bajó por primera vez desde el miércoles 14) luego de que en la víspera trepó a un nivel nunca visto. El Banco Nación cerró el tipo de cambio a $ 16,145 para la transferencia, mientras que el volumen negociado subió un 22% a u$s 691 millones, récord de junio.



La divisa operó con tendencia cambiante durante toda la rueda, alternando momentos de mayor dominio de la demanda por cobertura con otros donde prevaleció la oferta, tal como ocurrió en el cierre de la sesión cuando los ingresos del exterior presionaron a la baja a la divisa.



El analista Gustavo Quintana indicó que "los ingresos de divisas fueron nuevamente muy intensos durante la sesión y provocaron un reacomodamiento del dólar que volvió a un rango exhibido en las últimas semanas de mayo, en un proceso que parece haber digerido más razonablemente el sacudón provocado por el mantenimiento de Argentina como mercado de frontera".



Esta oferta contrarrestó la demanda ejercida por cobertura, cuando la moneda norteamericana registraba sus valores máximos a media mañana.



El economista del Centro de Estudios Económicos del Sur (Cesur), Amilcar Collante, destacó a ámbito.com consideró que tres factores están ejerciendo una presión alcista sobre el tipo de cambio, pese a que en esta última rueda recortó parte de esa alza (desde el jueves pasado había acumulado un avance de 39 centavos): la renovación parcial del stock del Lebac del lunes 19 y una posible baja de tasas en la próxima licitación; la postergación de la calificación como emergente de Argentina; y la incertidumbre política de cara a las elecciones de medio término, que se hará mayor en caso de que la expresidenta Cristina Fernández decida candidatearse".



En este contexto, el analista añadió que, en el corto plazo, "por el lado de la oferta, se espera un constante ingreso de divisas vía endeudamiento del Estado, las provincias y las empresas en el exterior" y que "en ese tire y afloje podría esperarse un dólar planchado".



Mientras, el blue cedió 17 centavos a $ 16,53, según el relevamiento de este medio en cuevas del microcentro porteño. A su vez, el "contado con liqui" cayó un centavo a $ 16,15, mientras que el dólar Bolsa bajó cinco centavos a $ 16,19.



En el mercado de futuros ROFEX, donde se operaron u$s 440 millones, el 60% fue en "roll-over" de junio a $ 16,21 a julio a $ 16,495 con una tasa implícita de 20,7%. El plazo más largo negociado fue diciembre, que cerró a $ 17,795 con una tasa de 19,43%TNA. Los plazos cayeron nuevamente, registrándose un promedio de ocho centavos en todos los vencimientos.



Por último, las reservas del Banco Central finalizaron miércoles en u$s 45.873 millones, subiendo en u$s 1.115 millones respecto del lunes.