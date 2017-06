El dólar alcanzó un nuevo récord en una jornada financiera complicada

El dólar pegó un salto de 16 centavos y alcanzó un nuevo récord de $16,53, en una jornada financiera complicada por la decisión del influyente gestor de índices de inversión MSCI de no mejorar el posicionamiento del mercado argentino entre las opciones para el destino de capitales.Analistas y operadores habían anticipado una jornada cambiaria y bursátil complicada por la inesperada decisión de mantener al mercado local como "de frontera", y no elevarlo a "emergente".Según trascendió en el mercado, en el Gobierno también esperaban una mejora en la calificación a partir de los cambios estructurales impulsados por la administración macrista.Desde el inicio de la jornada cambiaria, la mala noticia impactó en el precio del dólar, que alcanzó un máximo de 16,66 pesos, pero luego se descomprimió, según el promedio que efectúa el Banco Central., impulsado por el temblor político que se vivía en Brasil.La escalada del dólar también fue impulsada por los pesos que el lunes se volcaron al mercado tras la decisión del Banco Central de no renovar la totalidad de las Lebac que vencían ese día.Tras esa operación, unos 120.000 millones de pesos se volcaron al mercado y los operadores presumen que una parte de ese dinero se volcó al dólar.El dólar sumó así la cuarta suba consecutiva, ya que desde el jueves de la semana pasada acumula un ascenso de 39 centavos (2,4%), aunque en ese caso también impactó el menor volumen de liquidaciones por parte de los exportadores.En el mercado mayorista, el dólar tuvo un comportamiento similar y tras tocar un máximo de 16,47 pesos, terminó a 16,22 pesos, 7 centavos por encima del cierre del pasado viernes.El volumen negociado en el sector de contado fue 566,9 millones de dólares, mientras en el mercado de futuros MAE se negociaron 43 millones.en el inicio de las operaciones.El "contado con liqui" sumó seis centavos a 16,19 pesos y el dólar Bolsa aumentó 13 centavos a 16,31.