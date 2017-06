Prevén para hoy una significativa caída de la Bolsa y suba del dólar

Argentina continuará con la categoría de mercado financiero "fronterizo", señaló la sintetizadora estadounidense de fondos Morgan Stanley Capital International (MSCI), la cual argumentó que los inversores están preocupados respecto de la "irreversibilidad" de los cambios económicos dispuestos por el Gobierno de Mauricio Macri.Así lo señaló en el informe en el cual da a conocer las modificaciones en el índice denominado "2017 Market Classification Review".Al postergar la decisión, el documento argumentó que pese a que "el mercado de renta variable de Argentina alcanza la mayoría de los criterios para ser Mercado Emergente, aún debe evaluarse la irreversibilidad de los relativamente recientes cambios".El informe señaló, de ese modo, que mantendrá "en la lista de revisión para una potencial reclasificación al estatus de "mercado emergente" como parte de la Revisión Anual de Clasificación de Mercados en 2018".La decisión no estuvo en línea con lo esperado por los agentes financieros del mercado local, los cuales consideraban que, por las medidas implementadas por la administración de Macri, el país podría regresar a la categoría que perdió en 2009.Para otorgar ese estado a las economías, la banca estadounidense Morgan Stanley analiza factores como la volatilidad, proyecciones de crecimiento, liquidez y apalancamiento financiero, entre otros.MSCI Inc. es un ponderador estadounidense de fondos de capital de inversión, de carteras de emisión de deuda, de indicadores de mercados de valores y de fondos de cobertura, entre otros instrumentos financieros.Si hubiera mejorado la calificación, se hubiera habilitado a fondos internacionales para adquirir activos argentinos, lo cual hubiera dado impulso al sistema financiero local.La Argentina había perdido la categoría ocho años atrás, principalmente, a causa de que se pusieron en marcha restricciones a los movimientos de capitales externos.El oficial y el blue seguramente suban por la demora en el ascenso a emergentes, ya que grandes inversores buscarán cobertura en esa moneda.El lunes había cerrado a un promedio de $ 16,39, pero en algún banco internacional llegaron a venderlo a $ 16,50, mientras el blue había quedado en $ 16,65.Según el diario, en las mesas prevén que hoy pueda acercarse a $ 17, lo que puede llegar a traer presión en los precios de las góndolas del supermercado, ya que siempre que sube el dólar se incrementan los precios, por el componente importado que tienen los insumos que vienen desde el exterior y no se producen en la Argentina (claro que cuando el billete baja los precios no se comportan igual).El tema es que si la Argentina oficialmente es emergente, lo será en 2019, porque se pasa por tres niveles: la revisión, la reclasificación y la inclusión. El país no pasó la reclasificación: si eso ocurre será en junio de 2018, pero la inclusión a los fondos que replican MSCI tarda un año más, por lo que habrá que esperar hasta mayo de 2019.La mayoría de las acciones de empresas argentinas que cotizan en Wall Street finalizaron ayer en el terreno negativo, tras operar de manera mixta a lo largo de la jornada.Las bajas se dieron antes de que Morgan Stanley oficializara que la Argentina iba a continuar en la categoría de mercado financiero "fronterizo", hecho sorpresivo para los agentes financieros.En el mercado daban por descontado que la sintetizadora estadounidense de fondos iba a ascender a la Argentina a la categoría "emergente", tras analizar las medidas económicas impulsadas por la administración de Mauricio Macri.Operadores estiman que hoy en la plaza local, al retomar las actividad que estuvo suspendida el martes por el feriado, se replicarán los resultados negativos.