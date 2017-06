AFIP habilitó espacio en la Web para terminar el blanqueo

Por no haber hecho un último clic para finalizar su presentación al blanqueo de bienes y capitales, cientos de contribuyentes no están considerados hoy adherentes a ese plan de sinceramiento, aun cuando completaron su declaración y pagaron la multa correspondiente. Muchos de ellos detectan la situación en estos días porque al ingresar en su formulario web para completar la declaración del impuesto a los bienes personales vieron que no están precargados los datos del patrimonio que creyeron haber blanqueado.



Para esos casos, que son unos 1000 según fuentes de la AFIP, se habilitó en la noche del jueves pasado la posibilidad de reingresar en el formulario del blanqueo, exclusivamente para cliquear en la opción de presentar la declaración (no puede modificarse la información ya consignada). Y entonces quedará completo el trámite.



Sebastián Paladino, subdirector general de Recaudación de la AFIP, señaló que el botón para dar el cierre a la presentación al blanqueo quedará habilitado hasta el 30 de este mes. Según dispuso el organismo recaudador la semana pasada, los inscriptos en Bienes Personales (y quienes tengan que inscribirse y pagarlo desde ahora) tienen tiempo hasta el 14 de julio para completar su declaración. Quienes blanquearon deberán hacer ese trámite usando un formulario que está disponible en la página de Internet de la AFIP ("Bienes Personales Web") y que viene precargado con los datos del blanqueo y/o de los activos informados por el contribuyente el año pasado.



La posibilidad de reparar la omisión de un paso formal en el trámite del blanqueo servirá solamente para quienes no hicieron el último clic en el proceso de presentación.