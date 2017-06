El dólar subió nueve centavos y cerró a $ 16,39: Se acercó a su máximo histórico

Nuevamente la demanda volvió a ser protagonista en el mercado cambiario y el dólar encadenó este lunes su tercera suba consecutiva al aumentar nueve centavos a $ 16,39, cerca de su máximo histórico, en agencias y bancos.



Con este nuevo incremento, la divisa acumuló desde el jueves pasado un alza de 24 centavos (+1,5%), que la llevaron a ubicarse a solo dos centavos de su récord histórico, de $ 16,41, alcanzado hace casi un mes.



La tendencia alcista del billete se dio en sintonía con lo ocurrido en el segmento mayorista, donde moneda de EEUU ascendió once centavos a $ 16,18, mientras que el Banco Nación cerró el tipo de cambio a $ 16,15 para la transferencia.



Al igual que el jueves y viernes de la semana pasada, el dólar mayorista volvió a ser muy demandado por parte de bancos y empresas para el pago de obligaciones en el exterior, remarcaron en el mercado. El volumen total operado en cambios creció un 18% a u$s 556 millones, sin que se haya detectado actividad del Banco Central.



Los precios fueron escalando posiciones a lo largo de toda la sesión sin mostrar retrocesos y alcanzando otra vez un rango que los acercó a los máximos históricos. La demanda se instaló con fuerza a media mañana generando un proceso de subas de la cotización del dólar que lo llevó a tocar máximos en los $ 16,20 en momentos previos al final del día.



En la mesas coincidieron en que influyó durante la jornada el feriado por el Día de la Bandera de este martes, ya que generó "una demanda por cobertura anticipada" e "hizo que la exportación cerealera deje para el próximo miércoles sus liquidaciones al ver la incesante suba de la divisa". Justamente este lunes se conoció que los agroexportadores liquidaron la semana pasada u$s 595,4 millones, lo que representa un 37% más que en el mismo lapso del año pasado, aunque con relación a la semana previa cedieron un 0,6% (del 5 al 9 de junio se habían liquidado u$s 598,9 millones).



"Otra vez la evolución del tipo de cambio adopta caminos no anticipados y muestra variaciones bruscas que alteran el nivel alcanzado hasta el viernes pasado", comentó el analista Gustavo Quintana. En ese sentido, señaló que "los próximos días permitirán apreciar si se trata de cambio permanente que instala una cota más alta para el tipo de cambio o si por el contrario, los valores volverán a descender para acomodarse en un piso cercano a los $ 16".



Los inversores estuvieron además pendientes de la licitación mensual de Lebac, en la que el BCRA mantuvo la tasa de le letra más corta en el 25,5% anual, algo que esperaba el mercado. "Las Lebac cortas siguen siendo una opción atractiva en pesos, ante mayores retornos esperados en el corto plazo, dada la continuidad del sesgo contractivo de política monetaria del BCRA", resaltó un analista.



En tanto, el blue trepó once centavos a $ 16,64, su máximo desde fines de enero, según el relevamiento de este medio en cuevas del microcentro porteño. A su vez, el "contado con liqui" sumó seis centavos a $ 16,13, mientras que el dólar Bolsa aumentó ocho centavos a $ 16,18.



En el mercado de futuros del ROFEX, los plazos subieron en promedio ocho centavos acompañando en parte la subida del "Spot" de referencia. Se operaron u$s 290 millones de los cuales, el 45% fue en "roll-over" de junio ($ 16,25) a julio ($ 16,535), con una tasa 20,65%. El plazo más largo operado fue diciembre, que cerró a $ 17,83 con una tasa de 19,47%, reportó ABC Mercado de Cambios.



Por último, las reservas del Banco Central finalizaron en u$s 44.754 millones, disminuyendo en 26 millones respecto al día hábil anterior.