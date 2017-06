El Gobierno anunció que lanzará un bono en dólares a un plazo de 100 años

Argentina anuncia una emisión de bonos en dólares a 100 años de plazo. pic.twitter.com/s4sEQOggWR — Ministerio Finanzas (@MinFinanzas) 19 de junio de 2017

El Ministerio de Finanzas anunció hoy que emitirá un bono en dólares a un plazo de 100 años, cuyo monto de colocación en el mercado internacional y tasa de interés se darán a conocer en las próximas horas.La cartera encabezada por Luis Caputo realizó el anticipo, sin mayores detalles, a través de su cuenta oficial de la red social Twitter: "Argentina anuncia una emisión de bonos en dólares a 100 años de plazo".Fuentes de esa cartera señalaron que recién cuando cierren los mercados, el Ministerio de Finanzas informará, a través de un comunicado, el monto que se colocará y la tasa de interés que devengarán esos títulos.Trascendidos en el ámbito financiero indican que la tasa estaría en torno del 8,25 por ciento anual y que el gobierno de Mauricio Macri estaría negociando la colocación con los bancos HSBC, Citibank, Santander y Nomura."Se está negociando el monto y la tasa del título a 100 años -el primero en la historia del país, según remarcaron- y esta tarde se dará a conocer un comunicado con los detalles de la colocación".El ex ministro de Economía y diputado nacional del kircnerismo Axel Kicillof criticó la anunciada emisión: "Así no se puede seguir. El gobierno de Macri se dispone a colocar deuda por un siglo. Sí, í100 años! Deuda que se va a pagar por 10 generaciones", escribió por Twitter."Macri piensa emitir a una tasa que nos va a hacer pagar hasta 8 veces el capital que nos prestan, según las agencias de noticias. Dicen que no hay mal que dure 100 años. La pesada herencia del macrismo parece que sí", ironizó. Fuente: (DyN).-