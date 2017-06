Dujovne: "Buscamos reducir el peso del gasto sin una crisis"

"Buscamos reducir el peso del gasto dentro del PBI sin una crisis, porque hasta ahora siempre que en la Argentina se bajó el gasto se lo hizo en medio de licuaciones y crisis. Que lo podamos hacer ordenadamente con la economía creciendo, habiendo generado un sistema tributario muy simple y transparente, estable y mucho más sencillo que el actual. Con menos evasión y cuotas más bajas", sostuvo el funcionario.



En un reportaje publicado este lunes en el matutino Ámbito Financiero, Dujovne señaló que la Argentina "es una de las cinco economías más cerradas y nos estamos integrando al mundo de manera gradual e inteligente. Cuidando el empleo, pero de manera inexorable porque no hay manera de tener una economía más productiva y un país más próspero si somos autárquicos como pretendimos serlo en la Argentina de Cristina (Kirchner) cuando no se podía importar ni un clavo".



Por otra parte, el jefe del Palacio de Hacienda puntualizó que la inversión en la Argentina "es más o menos 15 ó 16 puntos del PBI sobre un PBI de 600 mil millones de dólares. La inversión anual en el país son unos 90.000 millones".



"Este año veremos un crecimiento importante de la inversión comparada con el 2016 y el 2015. Una cosa es cuánto se invierte y otra es cuánto crece la inversión respecto del año anterior. En el primer trimestre del año la inversión creció un 5% con respecto del cuarto trimestre ajustada por estacionalidad. Es un ritmo anualizado del 20%, para el año en su conjunto no va a ser menos del 20%", resaltó.



A su criterio, el país "necesita que la inversión crezca en los próximos años un 8% por año para poder llegar en 2023 a una inversión del 20% en relación al PBI que es lo que necesitamos para crecer al 4% anual".



Por último, Dujovne hizo referencia a los juicios laborales: advirtió que "la litigiosidad en la Argentina es enorme. Los sindicatos entienden que la litigiosidad beneficia a los abogados laboralistas y no a los empleados. Uno de los elementos que está trabajando el Ministerio de Trabajo es cambiar los incentivos para bajarla. Por ejemplo, que las multas vayan a financiar programas de empleo y no a los bolsillos de los abogados".