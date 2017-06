La CGT pretende un salario mínimo de 15.000 pesos

"Si las mediciones propias que tiene la CGT establecen que la canasta básica es de 15 mil pesos, no podemos pedir menos que eso. Es una línea de referencia. Después, habrá que discutir", consideró el sindicalista.



Funcionarios, empresarios y sindicalistas se reunirán el martes 27 en el marco del Consejo del Salario, para definir un nuevo haber mínimo, que en la actualidad es de 8.060 pesos.



El último incremento fue fijado en mayo del año pasado, en tres cuotas, la última de las cuales se efectivizó recién en enero de 2017.



Según trascendió, la intención del Gobierno es que el haber mínimo se ajuste en un 20%, también en cuotas, para llegar a 9.672 pesos.



En declaraciones radiales, Schmid aseguró que a lo largo de esta semana, los dirigentes gremiales comenzarán a definir la propuesta que llevarán al Consejo.



Por otra parte, el líder cegetista consideró que el país atraviesa una situación "difícil, particularmente con el tema del empleo y de la inflación", pero aclaró que "esto no resulta demasiado sorprendente, por cómo se está abordando el enfoque económico" desde el Gobierno.



El Consejo Nacional del Empleo, la Productividad y el Salario Mínimo, Vital y Móvil "es un ámbito institucional permanente de diálogo entre representantes de los trabajadores, empleadores, el Estado Nacional y el Consejo Federal del Trabajo (gobiernos provinciales) para evaluar temas referidos a las relaciones laborales", destacó el Ministerio de Trabajo.



Y añadió que esos temas son la "redistribución del ingreso, asistencia a desempleados, generación de empleo genuino y decente y combate al trabajo no registrado".